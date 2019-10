Von Daniel Hund

Mannheim. Es war kurz nach 11 Uhr, als Kevin Koffi, 33, am Samstag am Carl-Benz-Stadion eintraf. Seine Frau, seine ganze Familie hatte der Stürmer des SV Waldhof im Schlepptau. Die Fans erkannten ihn sofort, winkten ihm freundlich zu, klatschten den Ivorer ab.

Ein herzlicher Empfang. Aber irgendwie kein selbstverständlicher, denn eigentlich macht Koffi nicht das, was er soll - nämlich Tore schießen. Genau dafür kam er im Sommer an den Alsenweg. Seine Referenz: 37 Regionalliga-Treffer in 71 Spielen für Elversberg. Liest sich gut, doch die Erfolgsgeschichte wird in der Kurpfalz nicht weiter geschrieben. Für den SV Waldhof sind es bislang null Tore in zehn Drittliga-Spielen.

Ihn wurmt das am meisten. Nach dem 1:1 gegen Rostock sagte er: "Ich werde weiter hart arbeiten. Das mit dem Tore schießen kommt schon wieder." Zwei Sätze, die ihm sichtlich schwer fallen. Doch er hat Rückendeckung - und zwar von höchster Stelle: Trainer Bernhard Trares ist ein großer Koffi-Fan. Der Chef leidet mit: "Jeder hier im Stadion wünscht ihm sein Tor. Und das wird auch passieren."

Dass er dennoch immer aufläuft, hängt auch mit seiner Art des Fußballspielens zusammen. Sein Kämpferherz, seine Athletik, seine Technik. Anspielbar ist er immer: Hohe Bälle, mit dem Rücken zum Tor, drei Mann um ihn herum? Koffi doch egal: Er fährt die Brust raus, stellt den Rücken rein und lässt den Ball abprallen. Oder dreht sich selbst, baut zwei, drei Finten ein und hat plötzlich drei Gegenspieler stehen gelassen. Einfach so. Wie Slalom-Stangen.

Wenn da nur die quälende Warterei auf das eigene Erfolgserlebnis nicht wäre. Stürmer sind da sensibel, zählen teilweise in Gedanken selbst die Minuten mit, fühlen sich nutzlos, nicht gebraucht. Und wie heißt es doch so schön: Erst hat man kein Glück, und dann kommt auch noch Pech dazu.

Gegen den Traditions-Klub von der Ostsee war gerade die 28. Minute angebrochen, als Koffi im Rückwärtslaufen spektakulär abtauchte und zum Flugkopfball ansetzte. Sekundenbruchteile später machte es einen lauten Knall, der bis auf die Tribüne zu hören war: Waldhofs Nummer 30 wuchtete den Ball aufs kurze Eck und traf den Pfosten.

Wieder nix - zum Haare raufen. Doch die mangelhafte Chancenverwertung nur an Koffi festzumachen, wäre zu einfach und falsch noch dazu. Denn auch der Rest schwächelt. Hat der SVW etwa ein Effizienz-Problem? Trares nickt und beschwichtigt zugleich, erklärt: "Man darf nicht vergessen, dass das eine neue Liga ist. Da hast du weniger Raum, kaum Zeit. Wir müssen noch auf die nächste Stufe, aber das ist ein normaler Prozess."

Gekratzt haben sie am nächsten Level ja schon. Siehe Uerdingen, als drei Traumtore zuletzt einen 3:0-Sieg ermöglichten. Oder die Heim-Gala gegen 1860 München, als die Löwen mit 4:0 aus dem Carl-Benz-Stadion geschossen wurden.

Sei’s drum, die Bilanz nach zehn Spieltagen ist beeindruckend: 17 Punkte, Platz fünf, nur drei Zähler hinter dem ersten Aufstiegsrang. Damit kann man leben. Dorian Diring auch, na ja, zumindest so halbwegs: "Natürlich ist das gut, aber eigentlich war noch mehr drin."

Viel mehr sogar.