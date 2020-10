Mannheim. (rodi) Beim Zweitligaabsteiger SV Wehen Wiesbaden nimmt der SV Waldhof am Samstag um 14 Uhr (live bei Magenta Sport sowie bei HR 3 und SWR 3) den fünften Anlauf, um das erste Saisonspiel zu gewinnen. Nach bislang vier Unentschieden wäre die Zeit reif für den ersten Dreier. Auch die Hessen haben schon dreimal die Punkte geteilt und ein Spiel gewonnen, was in der Abrechnung auch nur sechs der möglichen zwölf Punkte ergibt.

"Das volle Programm hatten wir ja schon mit verspielter Führung und Aufholjagd nach Rückständen", ging der ungeschlagene, aber auch sieglose Waldhof-Trainer Patrick Glöckner in seiner jungen Amtszeit bei den Kurpfälzern schon durch ein Wechselbad der Gefühle. "Wir hatten bislang vier Aufstiegskandidaten mit guten Kadern und hohem Budget zum Gegner", wird der 41-jährige Coach aber nicht unruhig, sondern verweist lieber auf die bislang gezeigten Leistungen. "Wir spielen einen guten Ball, haben uns aber noch nicht belohnt."

Nun geht es gegen die Wiesbadener, die vom ehemaligen Waldhof-Profi Rüdiger Rehm (53 Zweit- und 40 Regionalligaspiele für die "Buwe") trainiert werden. Über den kommenden Gegner sagte Glöckner: "Ich erwarte eine schwere Aufgabe gegen eine Elf, die gerade aus der Zweiten Liga abgestiegen und dazu noch ungeschlagen ist. Es ist eine Mannschaft, die sehr zielstrebig spielt. Das bedeutet, es ist eine Mannschaft, die genau weiß, was sie tut. Sie spielen einen kompromisslosen Fußball ohne viel Schnickschnack. Sie spielen auch lange Bälle und setzen auf den zweiten Ball. Sie leben auch ein Stück weit von ihrer Erfahrung."

Was Glöckners zur Verfügung stehender Kader für den Samstagmittag betrifft, interessierte natürlich im Vorfeld, ob der frisch hinzugekommene Angreifer Gillian Jurcher (zuvor 1. FC Saarbrücken) schon dabei sein wird. Aber Glöckner winkte ab, denn Jurcher absolvierte erst am Freitag sein erstes Mannschaftstraining. "Er hat im letzten Dezember sein letztes Pflichtspiel absolviert und braucht jetzt ein paar Wochen Anlaufzeit", baut der Waldhof-Trainer stattdessen in Wiesbaden auf andere Offensivkräfte.

Eine gute Trainingswoche absolvierte Pechvogel Dominik Martinovic, der beim Gastspiel in Kaiserslautern zwei MegaChancen liegengelassen hatte. Der von Sonnenhof Großaspach verpflichtete Martinovic erzielte bislang nur ein Saisontor, und dies per Elfmeter. Er habe im Training in dieser Woche sehr viele Tore geschossen, meinte sein Coach, was bei ihm die Hoffnung nährt, dass beim Angreifer in diesem Auswärtsspiel der Knoten endlich platzt.

Dass hinten mal die Null steht, trotz gutem Pressing und so gut wie keine Torchancen der Gegner aus dem Spiel heraus, wie Glöckner noch einmal betonte, dafür könnten zwei genesene Innenverteidiger sorgen. Gerrit Gohlke und Jesper Verlaat haben schon viel Trainingsrückstand aufgeholt und sind bereits für diesen Samstag eine Option für die Startelf. Lediglich bei Marcel Seegert gibt es, obwohl schon wieder im Mannschaftstraining, noch kein grünes Licht für einen Platz im erweiterten Kader.

Die Trainingsgäste der vergangenen Tage Kilian Pagliuca (Carl-Zeiss Jena) und Mounir Bouziane, der vom SV Waldhof bislang keinen neuen Vertrag erhielt, stehen bei der Sportlichen Leitung weiter unter Beobachtung. "Man braucht noch Zeit, um sich ein Bild machen zu können", ist laut Glöckner über eine (Weiter-)Verpflichtung beider oder zumindest von einem der beiden Stürmer noch keine Entscheidung absehbar.

Keinen Vertrag erhalten die Gastspieler Jannis Kübler (Jena) und der Ex-Sandhäuser Florian Hansch.

