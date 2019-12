Von Ronny Ding

Mannheim. "Natürlich ist Freude auf die Pause da. Aber nicht, weil wir nicht spielen, sondern weil man die freie Zeit mit der Familie verbringen kann", blickt Kevin Conrad, der Kapitän des SV Waldhof Mannheim, voller Vorfreude auf die nicht ganz zweiwöchige Winterpause. Doch zuvor muss der Spielführer des Drittliga-Aufsteigers mit seiner Mannschaft zum Abschluss des Fußballjahres noch die Aufgabe gegen den Chemnitzer FC am Samstag um 14 Uhr im Carl-Benz Stadion in Angriff nehmen.

Mit 30 Punkten ist der SVW nach der ersten Saisonhälfte im Soll, doch Zufriedenheit oder gar Euphorie will bei Conrad deshalb nicht aufkommen. "Zufrieden ist ein komisches Wort. Ganz zufrieden kann man eigentlich nie sein, aber die Punktzahl ist schon in Ordnung", sagt er. Sein Ziel war im vergangenen Sommer, möglichst weit weg von den kritischen Plätzen zu stehen und eine sorgenfreie Runde zu bestreiten – das hat das Team bislang erreicht.

Nun können zum Jahresfinale aus 30 Punkten noch 33 werden, zumal die Chemnitzer mit nur sechs erzielten Zählern bei ihren Gastauftritten noch nicht Angst und Schrecken verbreiten konnten. Aktuell belegen sie mit zehn Punkten weniger als der SVW den ersten Abstiegsplatz. Doch der erste Eindruck täuscht.

Seit dem Trainerwechsel – Patrick Glöckner kam für David Bergner – Ende September ging es aufwärts beim letztjährigen Meister der Regionalliga Nordost. "Gegen Eintracht Braunschweig haben sie sehr unglücklich verloren", sagt Trainer Bernhard Trares: "Unter dem neuen Coach läuft das jetzt ganz anders."

Und dann ist da auch noch, und dies sollte Warnung genug sein, der Auswärtsdreier des CFC vor einer Woche. Die Sachsen gewannen bei Hansa Rostock mit 2:1. Regelrecht aufgeblüht unter Glöckner ist der ehemalige österreichische Torschützenkönig Philipp Hosiner. Der 30-jährige Wiener erzielte schon sieben Saisontore.

Aber auch die Blauschwarzen haben einen guten Lauf. Aus den letzten fünf Partien gingen die Kurpfälzer ungeschlagen vom Feld und holten in dieser Zeit drei Siege. Ausschlaggebend für die starke Serie ist die wiedergewonnene Stabilität in der Defensive. Denn in diesen fünf Spielen kassierte der SVW nur ein einziges Gegentor. Ob mit Dreier- oder Viererkette und auch unabhängig von der sich aufgrund von Ausfällen immer wieder ändernden Aufstellung – hinten ließen die Waldhöfer fast nichts anbrennen.

In den letzten beiden Spielen bewährte sich mit Marcel Seegert im defensiven Mittelfeld ein etatmäßiger Innenverteidiger. Kapitän Conrad rückte so von der Position des Linksverteidigers wieder in die von ihm selbst bevorzugte zentrale Abwehr. Eigentlich spricht nichts dafür, an dieser Aufstellung etwas zu ändern, zumal Marcel Hofrath als Linksverteidiger in den letzten beiden Partien einen guten Job machte.

Das Hinspiel, in dem die Kurpfälzer nur eine richtig gute Halbzeit zustande brachten, endete mit einem 1:1. Auch diesmal könnte Trares mit einem Punkt gut leben: "Wenn der Gegner stark spielt."

Samstag, 14 Uhr: SV Waldhof Mannheim – Chemnitzer FC.