Mannheim. (rodi) Viel Zeit zum Feiern hatte die Mannschaft des SV Waldhof nach dem 1:0-Auswärtssieg am Dienstagabend bei Hansa Rostock nicht, denn schon am kommenden Samstag um 14 Uhr geht es mit dem Heimspiel gegen Viktoria Köln um drei weitere Punkte im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Mit den Domstädtern treffen die Mannheimer am Samstag auf den Mitaufsteiger, der sich nach einem starken Saisonbeginn mittlerweile aus dem Rennen um die ersten drei Plätze verabschiedet hat und den Blick noch nach unten richten muss. An der Seitenlinie der Viktoria steht mit Pavel Dotchev der seit einer Woche neue Rekordtrainer der 3. Liga. In 239 Partien stand er für mehrere Clubs der dritthöchsten deutschen Spielklasse an der Seitenlinie und feierte am letzten Dienstag im Spiel gegen den FSV Zwickau seinen 100. Sieg.

Im ersten direkten Duell mit Waldhof-Trainer Bernhard Trares gab es im Hinspiel beim 2:2 keinen Sieger. Hängengeblieben ist die Schlussphase, in der Arianit Ferati allein vor dem Kölner Tor auftauchte, den Siegtreffer aber im Gegensatz zum Rostock-Spiel am letzten Dienstag nicht erzielen konnte.

Daher schaut Trares mit Respekt auf die gefährliche Offensive der Viktoria. Mit Albert Bunjaku und Mike Wunderlich, die zusammen auf 30 der bislang 51 Saisontore der Kölner kommen, haben die Gäste ein Top-Angreiferduo, dessen Kreise die Waldhöfer einengen müssen, um eine Siegeschance zu haben. Dies sieht Trares nicht anders: "Die Kölner haben starke Stürmer, die brauchen nicht so viele Chancen, um ein Tor zu erzielen. Für uns geht es darum, diese Offensive einzudämmen und in den Griff zu bekommen. Hinten sollte bei uns möglichst die Null stehen und darüber hinaus müssen wir unsere eigenen Möglichkeiten nutzen, um eine Siegchance zu haben." Sind die Mannheimer am Wochenende siegreich, könnte der SVW trotzdem den Aufstiegsplatz verlieren, denn drei weitere Clubs (Unterhaching, Bayern München 2 und Braunschweig) sind punktgleich.

Von der zurzeit langen Ausfall-Liste bei den Kurpfälzern kann Trares für das Wochenende im besten Fall nur Kevin Conrad streichen, dessen Knieprobleme keine längere Pause erfordern. "Wenn nicht am Samstag, ist er spätestens in Halle wieder dabei", so der Waldhof-Trainer. Keine guten Neuigkeiten hatte Trares bei Max Christiansen. "Er hat sich den Virus eingefangen", bestätigte der 54-Jährige die erste Diagnose Pfeiffersches Drüsenfieber. Abschreiben für die Restsaison will er seinen Leistungsträger aber noch nicht. "Das kann länger dauern oder er kann auch schnell regenerieren. Die Blutwerte werden dies zeigen. Für die nächsten drei Spiele plane ich aber nicht mit ihm."