Michael Schulz kehrt in Unterhaching zurück in den Kader des SV Waldhof. Foto: vaf

Mannheim. (rodi) Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Schon am Mittwoch um 19 Uhr tritt der SV Waldhof in der zweiten von drei Partien innerhalb von sechs Tagen bei der SpVgg Unterhaching an. Dabei gäbe es noch so manches aufzuarbeiten nach der 2:3-Heimniederlage gegen Bayern München II vom Sonntag und erstmalig in dieser Saison zwei Niederlagen in Folge.

"Die erste Halbzeit war nicht gut von uns", wollte Marco Schuster nichts beschönigen. Den Angriffswirbel der Bayern konnte der Waldhöfer Mittelfeldmotor ebenso wenig wie seine übrigen Mannschaftskollegen unterbinden. Individuelle Unzulänglichkeiten begünstigten die drei Gegentore. Beim 1:1-Ausgleich der Gäste patzte Torwart Timo Königsmann, der den Ball nicht rechtzeitig aus der Gefahrenzone schlug, beim 1:2 stand Gerrit Gohlke zu weit weg vom abermaligen Torschützen Malik Tillman und beim 1:3 konnte Christopher Richards nach einem Eckball unbedrängt einköpfen, Zuteilung Fehlanzeige.

"Durch einen dummen Fehler und eine Unaufmerksamkeit sind wir in Rückstand geraten und haben die Spielkontrolle verloren", analysierte Königsmann die schwache Waldhof-Phase. Gegenseitige Schuldzuweisungen der Spieler unterblieben jedoch aus gutem Grund, denn Trainer Bernhard Trares musste improvisieren. "Wir haben Dreierkette gespielt, das war unserer personellen Situation geschuldet", sagte der 54-jährige Coach, der neben Kevin Conrad die jungen und großgewachsenen Jan Just und Gohlke stellte. Gohlke war erst im Winter von Regionalligist Kickers Offenbach an den Alsenweg gewechselt und Just feierte beim Re-Start sein Comeback nach einem Zehenbruch und einem Kreuzbandriss und einer Ausfallzeit von über eineinhalb Jahren.

Hochziehen kann sich der stellvertretende Kapitän Schuster aber am Auftritt nach der Pause. "In der zweiten Halbzeit haben wir dann wieder auf unser gewohntes System mit Viererkette umgestellt, das hat uns etwas geholfen", ging es für ihn und seine Waldhof-Buben fortan nur noch in Richtung des gegnerischen Tores. Mehr als das 2:3 von Youngster Florian Flick, an dem die TSG Hoffenheim Interesse bekundet haben soll, sprang jedoch nicht mehr heraus.

Zurück in die Erfolgsspur soll es für den SVW am Mittwoch in Unterhaching gehen. Deren Präsident, der ehemalige Profi Manfred Schwabl, gehörte zu den lautstarken Befürwortern einer Fortsetzung der Saison, doch seine Mannschaft sucht mit nur vier Punkten aus den letzten fünf Spielen nach ihrer Form aus der Zeit vor der Corona-Pause.

Jetzt fehlen den Hachingern sechs Punkte auf einen direkten Aufstiegsplatz, ein Sieg gegen Waldhof ist fast schon Pflicht. "Auch am Mittwoch werden wieder Kleinigkeiten entscheiden", rechnet sich aber auch Waldhofs Schuster durchaus etwas aus. Die zuletzt gelbgesperrten Michael Schultz und Arianit Ferati stehen wieder im Kader.