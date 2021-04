Zum Wegschauen: Waldhof-Keeper Timo Königsmann musste in Saarbrücken fünfmal hinter sich greifen. Foto: Pix

Von Daniel Hund

Saarbrücken. Verlieren kann man immer mal, aber so? Ausgerechnet im Nachbarschafts-Duell beim 1. FC Saarbrücken erwischte der SV Waldhof einen rabenschwarzen Abend: 0:5 (0:2) hieß es nach 90 frustrierenden Minuten. "Das war heute durch die Bank weg schlecht", sagte Waldhof-Kapitän Marcel Seegert mit leiser Stimme: "Nach dieser Leistung müssen wir uns Kritik gefallen lassen und selbstkritisch mit uns umgehen."

So mancher SVW-Fan dürfte noch am Dienstagabend die Fäuste geballt haben. Denn die Konkurrenz spielte mit: Der FC Bayern II und Kaiserslautern patzten auf der Zielgeraden, kassierten jeweils Last-Minute-Treffer zum Ausgleich. Selbst Mathe-Muffel hatten da leichtes Spiel: Ein Sieg des SV Waldhof in Saarbrücken und der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz wäre auf satte zehn Punkte angewachsen.

Doch es kam anders. 14. Minute, erste kalte Derby-Dusche: Die Buwe vertändeln im Mittelfeld den Ball, Saarbrücken kontert, Tobias Jänicke passt und Timm Golley trifft, staubt zum 1:0 ab.

Die Chance zum Ausgleich – sie kam. Und wie: Der pfeilschnelle Dennis Jastrzembski tankt sich auf dem linken Flügel durch, schaut kurz hoch, legt quer und Dominik Martinovic zielt rechts vorbei. Zum Haare raufen, denn das war eine Hundertprozentige. Eine, die man eigentlich nicht liegen lassen darf.

Wie man’s macht, zeigte Nicklas Shipnoski, der in der 42. Minute das 2:0 – allerdings aus stark abseitsverdächtiger Position – nachlegte.

Glöckner probierte nach der Pause viel, stellte hinten auf eine Dreierkette um und warf alles nach vorne. Mut wird im Fußball aber nicht immer belohnt. Im Gegenteil: Nach dem Wechsel gab es richtig auf die Mütze: Erneut Golley (68.) und der Ex-Waldhöfer Maurice Deville (70./85.) bauten den Vorsprung auf 5:0 aus.

Ein bitterer Abend in Blau und Schwarz. Nach der Derby-Pleite gegen Kaiserslautern, der nächste Tiefschlag. Bleibt zu hoffen, dass die Mannschaft sich schnell von ihm erholt, denn sicher hat man den Klassenerhalt noch lange nicht. Drei, vier Punkte müssen noch her. Klar ist: In dieser Verfassung wird’s gegen jeden Gegner schwierig.

Aufregung gab es schon vor dem Spiel. Vormittags bekam der SV Waldhof vom DFB mitgeteilt, dass gegen ihn wegen eines Verstoßes gegen das Hygiene-Konzept ermittelt wird. Die Geschichte lesen Sie hier.

Saarbrücken: Batz – Müller (77. Froese), Zellner, Uaffero, Barylla – Jänicke (77. Breitenbach), Kerber, Golley (77. Mendler) - Perdedaj, Shipnoski (82. Bulic), Gouras (63. Deville).

Waldhof: Königsmann – Donkor (62. Boyamba), Seegert, Verlaat, Marx (80. Kouadio) – Schuster, Gouaida (46. Gohlke), Garcia, Costly – Martinovic (73. Jurcher), Jastrzembski (73. Russo).

Schiedsrichter: Thomsen (Kleve); Tore: 1:0, 3:0 Golley (14., 68.), 2:0 Shipnoski (42.), 4:0, 5:0 Deville (70., 85.).

Klatsche gegen Saarbrücken

