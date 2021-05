Heidelberg. (RNZ) Der SV Waldhof Mannheim hat zum Saisonabschluss ein 1:1 (0:0) gegen den KFC Uerdingen erzielt. Die Gäste aus Uerdingen gingen in der 61. Minute durch Mike Feigenspan in Führung. Den Ausgleich für Mannheim erzielte Marcel Costly in der 85. Minute.

Mit 52 Punkten schließt Waldhof die Spielzeit auf Platz 8 ab. Uerdingen sichert durch das Remis mit 41 Punkten nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem SV Meppen als 16. den Klassenerhalt.