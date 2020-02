Von Wolfgang Jung und Michael Wilkening

Mannheim/Kaiserslautern. Wenn Martin Schmidt an Heimspieltagen aus dem Haus geht und in Richtung Carl-Benz-Stadion läuft, spürt er, dass sich etwas geändert hat. "Früher wurde man oft nur belächelt, jetzt kommen die Leute und wünschen viel Erfolg", sagt der Fan des SV Waldhof Mannheim. Schmidt hat schon immer mit Stolz das Trikot der Blau-Schwarzen getragen – auch in den Phasen, als der Klub sportlich in der Fünftklassigkeit herumdümpelte und regelmäßig für negative Schlagzeilen sorgte.

Für Schmidt, den Vorsitzenden des Fan-Dachverbands "Pro Waldhof", ist am Samstag deshalb ein Feiertag, denn das Carl-Benz-Stadion ist zum ersten Mal seit fast 24 Jahren bei einem Ligaspiel restlos ausverkauft. Der Feudenheimer freut sich auf das brisante Südwest-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern.

"Das ist eine tolle Sache für den Verein und für uns als Anhänger, dass wir solche Partien erleben dürfen", sagt der Feudenheimer. Weil Schmidt aber nicht nur Waldhof-Anhänger ist, sondern dem Fandachverband vorsteht, muss er sich auch um die Begleitumstände kümmern, die das Duell der Erzrivalen mit sich bringt. Mit dem prestigeträchtigen Spiel geht die Sorge einher, dass es Ausschreitungen und unschöne Nebenschauplätze geben könnte.

Vor dem Hinspiel schlugen vermutlich Mannheimer am Elf-Freunde-Kreisel in Kaiserslautern Bronze-Figuren den Kopf ab – und im Gegenzug setzten mutmaßlich FCK-Fans ein beschmiertes Schwein in der Nähe des Carl-Benz-Stadions aus. "Wir sind froh, dass es bislang ruhig geblieben ist", sagt Schmidt.

Für "Pro Waldhof" gehören Frotzeleien und Rivalität zum Fußball dazu, Gewalt oder Sachbeschädigungen sind aber ein Tabu. Schmidt und seine Kollegen aus dem Vorstand sind deshalb regelmäßig mit dem Verein und den Sicherheitsbehörden im Austausch.

Ganz reibungslos, davon ist er überzeugt, wird es aber nicht ablaufen. Vermutlich werde Pyrotechnik im Stadion zum Einsatz kommen. Generell könne in keinem Stadion der Welt verhindert werden, dass das Material in die Arena geschleust wird. Das ist auch in Mannheim so. Im Hinspiel in Kaiserslautern brannten beide Fanlager Rauchtöpfe ab.

Angemeldet und genehmigt ist hingegen eine Choreografie der Waldhof-Fans, an der schon wochenlang gemalt und geklebt wird. "Ich kann gar nicht genau sagen, welches Motiv zu sehen sein wird", erzählt Schmidt. In jedem Fall wird das riesige Bild kurz vor dem Anpfiff vor dem Waldhof-Block hochgezogen. In der Mannheimer Fanszene ist man fast ein wenig verwundert, dass es bislang zu keinerlei Provokationen aus Kaiserslautern kam.

Vor dem Hinspiel hatten FCK-Anhänger das Mannheimer Stadtwappen an der Autobahn A656 besudelt. Schmidt rechnet damit, dass es am Spieltag zu keinen Ausschreitungen kommt. Dabei setzt er auf die Präsenz der Polizei . "Die wird mit einem Großaufgebot dafür sorgen, dass die gegnerischen Fans nicht aufeinandertreffen", sagt Schmidt. Der Vorsitzende von "Pro Waldhof" hofft außerdem, dass die Gerüchte nicht stimmen, wonach die Pfälzer Gäste einen Spielabbruch provozieren wollen, sollte ihr Team auf der Verliererstraße sein.

Allein für den SV Waldhof sind etwa 300 Ordner im Einsatz. Hinzu kommen zahlreiche Einsatzkräfte der Mannheimer Polizei sowie der Bundespolizei. FCK-Anhänger wollen von einem Treffpunkt im benachbarten Ludwigshafen aus zum Stadion marschieren. Waldhof-Fans wiederum wollen sich am Mannheimer Schloss versammeln und haben martialisch zu einem "Schlachtfest" geladen – der entsprechende Flyer ist mit einem Schweinekopf und zwei gekreuzten Fleischerbeilen versehen. Beide Treffpunkte sind nur wenige hundert Meter Luftlinie voneinander entfernt, was für erhebliches Konfliktpotenzial sorgt. Die Polizei äußert sich aus taktischen Gründen zunächst nicht dazu, wie sie die Lage unter Kontrolle halten will.

In einem seltenen gemeinsamen Appell rufen diesmal gar die beiden Mannschaftskapitäne Kevin Conrad (Mannheim) und Carlo Sickinger (Kaiserslautern) die Fans zum fairen Umgang miteinander auf. "Wir wünschen uns, dass bei dieser Begegnung ausschließlich das sportliche Kräftemessen im Vordergrund steht", heißt es etwa. "Wir sind – bei allen Emotionen – der festen Überzeugung: Am Wochenende ist kein Platz für Anfeindungen und Hasstiraden, für Gewalt und Pyrotechnik, nicht vor der Partie, nicht während und genauso wenig danach."

Lotta nimmt derweil erst einmal ein Schlammbad. Von den Qualen des vergangenen Jahres ist dem Hausschwein auf dem Gnadenhof in Worms nichts mehr anzumerken.

Mit Schmähparolen beschmiert, war das Tier damals am Mannheimer Vereinsgelände entdeckt worden. FCK-Fans seien die Täter, hieß es in Mannheim. Der Zwischenfall, der für viel böses Blut sorgte, geschah vor der Hinrunden-Partie der Rivalen im September auf dem Betzenberg (1:1). Am Samstag ab 14 Uhr steht nun das Rückspiel in der 3. Fußball-Liga in Mannheim an. Die Behörden sind in Bereitschaft.

Doch trotz aller Gegnerschaft: Zu einer solchen Schande wie damals mit Lotta solle es diesmal nicht kommen, verlautet aus beiden Lagern. Auch FCK-Fans zeigten sich beschämt und sammelten Geld für das rund 250 Kilogramm schwere Tier, das zunächst in einem Frankenthaler Heim blieb. Von dort kam das Schwein dann zum Gnadenhof von Vanessa Faß. "Nachdem wir anfangs in großer Sorge waren, dass sie an dem Stress stirbt, geht es Lotta mittlerweile saugut", sagt die 29-Jährige.

"Die Schmiererei hat sie durch das Suhlen im Schlammloch schnell selbst entfernt. Trotz der schlimmen Tat ist sie ein absolut liebes Schwein, das sich nicht mehr anmerken lässt, was es über sich ergehen lassen musste", erzählt Faß, die Erziehungswissenschaft und Strafrechtspflege studiert hat. Den privaten Hof betreibt sie mit einem Team seit drei Jahren. Dort leben unter anderem Schweine, Ziegen, Hühner, Pferde, Kaninchen und Katzen.

Einige Tiere stammen aus dem Tierheim, andere aus Beschlagnahmungen durch das Veterinäramt. "Wiederum andere wurden von mir aus eigener Initiative aus miserablen Zuständen gerettet. Viele habe ich freigekauft, weil ich nicht mehr schlafen könnte, wenn ich wüsste, in welchem Elend sie leben", sagt Faß. Sie schätzt Lottas Alter auf etwa ein Jahr. "Ich vermute, dass sie aus Massentierhaltung stammt. Eine Begegnung mit Schlamm und Stroh hat sie nie gehabt. Sie reagierte mit extremen Hautirritationen auf Stroh und musste tierärztlich behandelt werden. Bei uns hat sie nun einen Platz auf Lebenszeit."

Update: Donnerstag, 27. Februar 2020, 19.06 Uhr