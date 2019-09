Von Ronny Ding

Kaiserslautern. Es gibt sicher leichtere Aufgaben für das erste Spiel von Beginn an. Über 36.000 Zuschauer auf dem altehrwürdigen Betzenberg. Da kann einem schon mal das Herz in die Tasche rutschen. Nicht so bei Timo Königsmann, für den das Spiel nach eigener Aussage ein "Genuss" war. Der 22-jährige Schlussmann rückte für den nach seinem Kreuzbandriss lange außer Gefecht gesetzten Stammkeeper Markus Scholz in die Startelf. "Ich habe es ja schon einige Tage gewusst und konnte mich auch dementsprechend auf das Derby vorbereiten", betont der ehemalige Jugendnationaltorwart, der von der U 17 bis zur U 20 den Adler auf der Brust trug. "Für die U21 hat es dann wohl nicht mehr gereicht", erzählt der Keeper mit einem Augenzwinkern. Seine Konkurrenz trug die Namen Alexander Nübel (Schalke 04) oder auch Florian Müller (Mainz 05).

Für seine Waldhöfer Teamkollegen war der Torwartwechsel kein Problem. "Ich habe mich auch unter Timo von Anfang an wohlgefühlt", versichert Jan-Hendrik Marx. "Die Bälle kamen immer klar zum Mitspieler", findet der Rechtsverteidiger nur lobende Worte.

Mehrfach war der Keeper im ersten Abschnitt gefordert und hielt bis auf eine einzige Ausnahme den Kasten sauber. "Wir haben bis zur Pause einfach zu viel Standardsituationen gegen uns gehabt. In der zweiten Hälfte haben wir das viel besser verteidigt", musste der Keeper, der, "nomen est omen", die Nummer Eins auf dem Rücken trägt, im zweiten Abschnitt seltener eingreifen.

Gefragt war das Können des Keepers aber noch einmal nach knapp einer Stunde, als Christian Kühlwetter alleine auf ihn zustürmte. "Ich bin stehen geblieben und habe ihm Körperfläche angeboten", blieb Königsmann auch in dieser kniffligen Szene der Sieger und dies auch noch direkt vor der gefürchteten Westkurve, wo die eingefleischten Pfälzer Anhänger regelmäßig ihr Team zum Sieg brüllen wollen. "Ich gehe hier mit einem guten Gefühl raus. Ganz klar, die Chancen zum Sieg waren da, aber so ist nun mal im Fußball. Manchmal gehen sie rein und manchmal eben nicht", wollte er über den in der Endphase verpassten Auswärtssieg nicht nachkarten. Als einziges Team ist der SVW jetzt auch dank Königsmann noch ungeschlagen in der 3. Liga. "Das ist toll. Da kann man schon stolz darauf sein", hat der gebürtige Hannoveraner mit dem Wechsel nach Mannheim den für sich richtigen Schritt gemacht.

Nicht ganz so gut verlief der Nachmittag für Valmir Sulejmani, der ganz nebenbei erwähnt zusammen mit Königsmann rund zehn Jahre bei Hannover 96 spielte. "Ich konnte nicht mehr richtig auftreten. An meinem anderen Fuß hatte ich einmal eine Verletzung am Syndesmoseband, So ähnlich fühlt sich jetzt auch an."

Eine genaue Diagnose soll am Montag folgen. Sulejmani ist optimistisch. "Jetzt ist ja Länderspielpause. Da will ich mich auskurieren",hofft der Torjäger, bis zum Heimspiel gegen Würzburg am 14. September wieder einsatzfähig zu sein. Wohl auch dann wieder mit Königsmann im Kasten.