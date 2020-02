Von Ronny Ding

Mannheim. Die letzten Vorbereitungen für das als Hochrisikospiel eingestufte Südwestderby zwischen dem SV Waldhof und dem 1.FC Kaiserslautern im mit über 23.000 Zuschauern ausverkauften Carl-Benz-Stadion laufen auf Hochtouren. Gewünscht wird von allen Seiten ein Fußballfest und viele Appelle wurden von verschiedener Seite an die Anhänger beider Seiten gerichtet.

Immerhin gab es im Unterschied zum Hinspiel diesmal im Vorfeld keine Verfehlungen. Im August wurde ein lebendes Schwein mit Parolen beschmiert und nachts an das Mannheimer Stadion angebunden. Waldhöfer Anhänger fuhren nach Kaiserslautern und köpften im Gegenzug Statuen von FCK-Ikonen. Diesmal gab es noch keine Klagen im Vorfeld und die verfeindeten Fangruppen fiebern nun dem Spiel entgegen.

Auch die Spieler des SVW können es kaum noch erwarten, bis am Samstag um 14 Uhr der Anpfiff von Schiedsrichter Tobias Reichel aus Sindelfingen ertönt. "Ich freue mich auf das Derby. Wir wollen für unsere Fans das Spiel gewinnen", verspricht Linksverteidiger Marcel Hofrath, der sich Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz machen darf, nachdem er zuletzt in Duisburg erst zur zweiten Hälfte eingewechselt wurde und eine starke Partie ablieferte.

Die Chancen für die nächste Siegprämie stehen für Hofrath und Co. nicht schlecht, denn in der Tabelle liegen zehn Zähler zwischen den beiden Teams. Aber nicht nur in sportlicher Sicht herrscht in der Pfalz viel Unruhe. Neben dem Kampf um den Klassenerhalt sorgt man sich auch um eine Lizenz für die kommende Saison aufgrund hoher Verbindlichkeiten.

Dazu kam zu Beginn der Woche die Trennung von Torwart- Trainer und Publikumsliebling Gerald Ehrmann, der sich mit Chefcoach Boris Schommers überworfen hat.

Für Waldhof-Trainer Bernhard Trares sind dies alles jedoch nur unwichtige Nebengeräusche, die für seine Vorbereitung auf das Spiel nicht von Bedeutung waren. "Ich habe da zu wenig Einblick und ehrlich gesagt interessiert es mich auch nicht", meinte der Bensheimer. Immerhin bestätigte er, dass die letzten Trainingseinheiten für das "50:50-Spiel ohne Favoriten" diesmal anders als sonst abliefen. Details wollte er nicht nennen.

Rechtzeitig zum Südwestderby meldeten sich bei ihm die unter der Woche grippekranken Mounir Bouziane und Arianit Ferati wieder einsatzfähig, so dass Trares im offensiven Bereich die Qual der Wahl hat. Kaiserslautern muss auf den gelbrot gesperrten Janik Bachmann verzichten.