Jena. (dpa/pami)) Der SV Waldhof Mannheim bleibt in der 3. Fußball-Liga weiter ungeschlagen und hat sich durch den verdienten 2:1 (1:1) Auswärtssieg beim FC Carl Zeiss Jena auf den fünften Tabellenplatz verbessert. Marcel Seegert (2.) und Valmir Sulejmani (64.) schossen die Tore für die Mannheimer, Daniele Gabriele erzielte vor 6245 Zuschauern im Ernst-Abbe-Sportfeld in der 23. Minute das zwischenzeitliche 1:1. "Wir haben gut ins Spiel gefunden und das gemacht was wir uns vorgenommen haben," sagte Waldhof-Trainer Bernhard Trares nach dem Spiel. "Mit unserer Leistung können wir zufrieden sein, nur unsere Chancenverwertung war sehr mäßig. Wir sind aber happy, dass wir heute gegen eine gute Mannschaft gewonnen haben."

Der Aufsteiger hat nach fünf Partien neun Punkte auf dem Konto und verpasste beim Tabellenletzten aus Thüringen einen viel deutlicheren Erfolg. Nach der schnellen Führung durch Seegerts Kopfballtreffer ließen die Waldhöfer reihenweise Torchancen aus, so dass die Thüringer in der 23. Minute nach einer unübersichtlichen Situation im SVW-Strafraum durch Gabriele zum Ausgleich kamen (23.). Jenas Trainer Lukas Kwasniok war nach Abpfiff überhaupt nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. "Unsere Leistung war befremdlich. Mir fällt das schwer in Worte zu fassen. Ich nehme die Verantwortung für die letzten Spiele auf meine Kappe, aber heute habe ich mich sehr alleine gefühlt." Jena ist nach fünf Spielen immer noch ohne Punkt, was Kwasniok zu einer deutlichen Aussage brachte. "Wenn die Jungs nicht aufwachen, schaden die Jungs nicht nur dem Verein sondern auch ihrer Laufbahn. In diesem Zustand ist es ihre letzte Station." Als Reaktion strich Kwasniok den trainingsfreien Tag.

In der zweiten Halbzeit blieben die Mannheimer das dominante Team und belohnten sich mit dem 2:1 durch Torjäger Sulejmani, das allerdings aus abseitsverdächtiger Position fiel. Bei insgesamt drei Pfosten- und Lattentreffern vergaben die Waldhöfer einen höheren Sieg und mussten deshalb bis zuletzt um den verdienten Erfolg zittern. "Die Jungs hätten es schnell sehr entspannt für mich machen können, das haben wir aber versäumt" sagte Wadhof-Keeper Markus Scholz im Interview nach dem Spiel zu den vielen vergebenen Chancen mit einem Lächeln. Dennoch war er zufrieden mit dem Auftritt seiner Jungs in den ersten Spielen. "Wir sind in der Liga angekommen. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine ordentliche Rolle spielen." Am kommenden Spieltag geht es für die Mannheimer gegen den Tabellenzweiten aus Duisburg.