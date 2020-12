Von Daniel Hund

Mannheim. Letzte Ausfahrt Halle. Rund 450 Kilometer liegen zwischen dem SV Waldhof und dem Erdgas Sportpark, wo der Hallesche FC seine Heimspiele austrägt. Es ist der letzte Gegner im Drittliga-Jahr 2020. Dort gilt es die Zähne zu zeigen, nochmals alles rauszuhauen. Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr.

Klar ist: Es hätte zum Ausklang leichtere Aufgaben geben können: Halle, Tabellen-Siebter, 24 Punkte auf dem Konto – die Hürde im Osten ist hoch. Nimmt man die jüngsten schwachen Auftritte der Blau-Schwarzen als Maßstab, wirkt sie gar unüberwindbar. Das 0:5 bei 1860 München und das 1:4 gegen die SpVgg Unterhaching haben Spuren hinterlassen.

Gerade junge Spieler, wie sie beim SV Waldhof fast ausnahmslos am Ball sind, können so etwas nicht einfach so wegstecken. Genau das sollen sie aber. Trainer Patrick Glöckner sagt: "Die Jungs können den Kopf ausschalten und das machen, was sie am besten können und das ist Fußball spielen. Um den Rest kümmern wir uns als Trainerteam."

Weniger gut: In Halle muss Glöckner wohl auf einen weiteren Leistungsträger verzichten. Was sich schon am Dienstag gegen Unterhaching andeutete: Da musste Offensiv-Künstler Arianit Ferati in der Schlussphase ausgewechselt werden, humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht zur Bank. Die Diagnose steht noch aus, doch die Schmerzen in der Leiste sind so groß, dass der kleine Wirbelwind die Reise nach Halle wohl nicht mit antreten wird. Am Freitagmorgen soll eine Kernspin-Untersuchung Klarheit bringen.

Ohne Ferati, dafür aber wohl wieder mit den Mittelfeld-Spielern Hamza Saghiri und Mohamed Gouaida, der zuletzt wegen einer Nasennebenhöhlen-Entzündung nicht im Kader stand.

Vor allem Abräumer Saghiri dürfte eine Alternative für die Startelf sein, um wieder für mehr Stabilität als zuletzt sorgen zu können. Glöckner vertraut ihm – aber auch dem Rest: "Wir glauben an unsere Spieler, wollen jetzt aber auch die typischen Waldhof-Tugenden sehen. Den Kampf, die Leidenschaft und den Willen." Und weiter: "Es wäre wichtig, mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause zu gehen. Dann hätten nicht nur die Spieler, sondern auch die Verantwortlichen und natürlich die Fans ein ruhigeres Weihnachtsfest."

Vor Halle hat er großen Respekt, spricht von einer "sehr strukturierten Mannschaft und sehr erfahrenen Spielern". Wobei der wohl wichtigste Mann fehlen wird: Top-Torjäger Terence Boyd plagt sich mit Oberschenkel-Problemen herum. Der US-Amerikaner hat bislang neun Tore in 14 Spielen erzielt. Doch es geht auch ohne ihn: Bei Türkgücü München setzte sich Halle am Dienstag mit 3:0 durch.

Neues gibt es auch aus dem Lazarett der Langzeitverletzten: Dorian Diring, Marco Schuster und Anthony Roczen drehen fleißig ihre Runden am Alsenweg. Läuft alles nach Plan, soll Schuster am 28. Dezember wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Der Waldhof-Bus wird am Freitagmittag in Richtung Halle losdüsen. Ob er am Sonntag mit Punkten zurückkehrt?