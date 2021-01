Von Daniel Hund

Mannheim. Gegen den Spitzenreiter kann man mal verlieren – aber eben auch gewinnen. Genau das ist Drittligist SV Waldhof am Dienstagabend gelungen. Dank eines Last-Minute-Elfers von Rafael Garcia feierten die Blau-Schwarzen in der Nachspielzeit einen 1:0 (0:0)-Sieg im Carl-Benz-Stadion gegen Dynamo Dresden. "Das, was wir heute gespielt haben, war einfach Weltklasse", grinste der Elfer-Held kurz nach seinem goldenen Treffer und legte nach: "Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich den reinhaue."

Die erste Frage, die es am Dienstag zu klären galt: Steht Dynamo-Trainer Markus Kauczinski an der Seitenlinie oder ist er in Dresden geblieben. Zur Erinnerung: Der ehemalige Trainer des Karlsruher SC, der zu Jahresbeginn an Corona erkrankt war, musste am Montagmorgen ins Krankenhaus, klagte über Übelkeit – die RNZ berichtete. Eigentlich wollte Kauczinski nach Mannheim nachkommen. Tat er aber nicht. Seine Co-Trainer Heiko Scholz und Ferydoon Zandi hatten diesmal das Kommando.

Zurück zum Spiel.

Gut für Waldhof: Der Ex-Sandhäuser Tim Knipping und Yannick Stark fehlten gelbgesperrt.

Schlecht für Waldhof: Die Gäste waren dadurch schwer auszurechnen. Bleibt’s bei der Dreier- oder wird’s diesmal eine Viererkette? Trainer Patrick Glöckner befand sich im Grübelmodus, wusste nicht so recht, was auf ihn zukommt. Letztlich war es die altbewährte Dreierreihe.

Der SVW begann so, wie er bei Viktoria Köln aufgehört hatte. Die Sieger, die das Spiel in der zweiten Halbzeit drehen konnten, sollten es richten. Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Der Waldhof hielt dagegen, machte hinten dicht, kämpfte verbissen um jeden Ball und spielte immer wieder mutig nach vorne. Das Problem: der letzte Pass fehlte. Vor den Toren war bis zur Halbzeit nichts los. Einzige Ausnahme: SVW-Flügelmann Garcia tauchte in der 44. Minute an der Strafraumkante auf, zog ab, setzte den Ball aber flach neben den linken Pfosten.

Ein Schlusspunkt, der hoffen ließ. Ganz klar: Dresden war verwundbar, präsentierte sich nicht wie ein Tabellenführer mit breiter Brust, wirkte verunsichert, ja, vielleicht sogar ein Stück weit beeindruckt vom selbstbewussten Auftritt der Glöckner-Elf.

Kaum zurück, ging der Abnutzungskampf weiter. In der 65. Minute nahm Sebastian Mai, Abwehrchef und Kapitän der Gäste, das mit dem Kampf dann zu wörtlich. Vor einem Freistoß nietete er Waldhof-Stürmer Dominik Martinovic um. Eine klare Tätlichkeit, Schiedsrichter Lukas Benen zückte ohne mit der Wimper zu zucken die Rote Karte.

Fortan war Vollgas angesagt. Mit Gillian Jurcher kam ein weiterer Stürmer. Waldhof drückte auf die Führung, tauchte immer wieder gefährlich vor dem Dresdener Kasten auf, blieb im Abschluss aber zu unpräzise: Martinovic hämmerte den Ball gegen das Außennetz, Mohamed Gouaida zielte einen Tick zu hoch (84.) und auch Garcia traf das Tor nicht (90.).

Und als sich alle schon mit dem Remis angefreundet hatten, überschlugen sich die Ereignisse: Jurcher knallte den Ball gegen die Querlatte, kurz drauf klärte Dynamo-Abwehrmann Kevin Ehlers auf der Torlinie mit der Hand: Elfmeter und die nächste Rote Karte! Den Ball schnappte sich Garcia – und der machte kurzen Prozess, ballerte ihn in der 95. Minute ins Tor.

Der Rest war Jubel, Trubel und Heiterkeit. Eine Party in Blau und Schwarz.

SV Waldhof: Königsmann – Gottschling, Seegert, Gohlke, Donkor – Schuster (75. Christiansen), Saghiri, Garcia, Gouaida, Costly (77. Jurcher) – Martinovic

Dresden: Broll – Kwadwo, Mai, Ehlers – Stefaniak (60. Sohm), Meier, Kade, Will, Königsdörffer – Hosiner (77. Diawusie), Daferner (77. Mörschel)

Tore: 1:0 Garcia (95.)

Schiedsrichter: Benen (Nordhorn)

Update: Dienstag, 26. Januar 2021, 21.40 Uhr