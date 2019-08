Mannheim. (rodi) Ist das Glas beim SV Waldhof nun halb voll oder halb leer nach drei Unentschieden in den ersten drei Spielen der 3. Liga. Trainer Bernhard Trares tendiert zu halb voll. „Wir haben schon zweimal auswärts antreten müssen“, verweist er auf das Auftaktprogramm. „Da haben wir herausragende Leistungen gezeigt. Wir haben uns als Team gewehrt, alle haben gut gegen den Ball gearbeitet, Magdeburg wie zuvor auch Chemnitz sind gegen uns zumindest eine Halbzeit lang nicht ins Spiel gekommen“, lobt er seine Mannschaft für ihr beherztes Auftreten in der Fremde.

Seit nun fast fünfzehn Monaten hat der SVW jetzt kein Auswärtsspiel mehr verloren. Etwas nachtrauern will der Coach lediglich dem nicht gewonnenen Heimspiel. „Etwas mehr Ausbeute wäre natürlich möglich gewesen, denn gegen Meppen haben wir in Überzahl zwei Punkte liegengelassen. Aber die Art und Weise, wie wir insgesamt Fußball spielen, ist zufriedenstellend“, sieht er seine Mannschaft somit fast im Soll. Der erste Saisonsieg soll nun möglichst im kommenden Heimspiel her. Am Montagabend um 19 Uhr geht es für Trares unter Flutlicht gegen seine Alte Liebe 1860 München, für die er zwischen 1991 und 1997 die Fußballstiefel geschnürt hat.

Nein, ein besonderes Spiel sei es für ihn trotzdem nicht, betont der Bensheimer. Unvergessen bleibt für ihn aber der Durchmarsch von der Bayernliga in die Bundesliga. Eine Saison spielte er auch gemeinsam mit seinem jetzigen Sportlichen Leiter Jochen Kientz.

Derzeit kämpfen die „Löwen“ in der 3. Liga ums sportliche und finanzielle Überleben. Abhängig sind die Giesinger dabei von den Zuwendungen ihres umstrittenen Investors Hasan Ismaik, der die Richtung bisweilen sehr selbstherrlich vorgibt. Kurz vor Saisonbeginn finanzierte der Jordanier die Verpflichtung des früheren Publikumslieblings und Kreativspielers Timo Gebhardt. Der 30-Jährige gilt aber als sehr verletzungsanfällig. Für Trares zeichnet sich der kommende Gegner eh weniger durch Einzelspieler als vielmehr durch seine Geschlossenheit aus. Neben Gebhardt haben die Münchner Löwen mit dem 34-jährigen Routinier Sascha Mölders aber auch einen Torjäger in ihren Reihen, der, so Trares, „aus dem Nichts ein Tor erzielen kann.“

Am Montag nicht für einen Einsatz infrage kommt auf Waldhof-Seite Mohamed Gouaida. Statt eines befürchteten Muskelfaserrisses zog sich der Offensivallrounder in Magdeburg zwar nur eine Muskelzerung zu, er fehlt seiner Mannschaft aber für mindestens zwei Spiele.

Update: 2. August 2019, 19.30 Uhr