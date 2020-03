Von Michael Wilkening

Mannheim. Manchmal ist das Symbol wichtiger als die Wirkung. Deshalb glaubt Marco Popiuk daran, etwas von besonderer Relevanz vorzubereiten. Das öffentliche Leben in Deutschland ist nahezu zusammengebrochen, der Fußball liegt seit über zehn Tagen lahm – und die schlechten Nachrichten befinden sich in erdrückender Überzahl zu den guten. Popiuk hat mit seinen Mitstreitern eine Idee entwickelt, die immer mehr Befürworter findet – und selbst beim größten Rivalen positive Resonanz gefunden hat. "Mir haben Leute aus Kaiserslautern geschrieben, dass sie die Idee super finden und am Freitag zuschauen wollen", sagt der Leiter der ESport-Abteilung beim SV Waldhof.

Den SVW und den 1. FC Kaiserslautern verbindet eine tiefe Rivalität, die sich zum Teil in hässlichem Hass gezeigt hat, doch die Idee der Mannheimer hat selbst beim Rivalen aus der Pfalz für Solidarität gesorgt. Popiuk hat angekündigt, am kommenden Freitag die Saison in der Dritten Liga virtuell mit den Mannheimern zu Ende zu spielen. Die Waldhöfer verkaufen dafür virtuelle Tickets im Carl-Benz-Stadion, die zwischen einem und 100 Euro kosten. Auf der Konsole werden die Drittliga-Matches mit dem Game "Fifa 20" nachgespielt. Die Einnahmen werden zu einem Drittel unter allen Drittligisten aufgeteilt, ein Drittel wird an die Weltgesundheitsorganisation WHO gespendet. Mit den restlichen Einnahmen sollen die entstehenden Kosten gedeckt werden. Der Anstoß für die Aktion kam von SVW-Geschäftsführer Markus Kompp, angeschoben wurde sie anschließend von ihm und Popiuk.

Etwa 250 Tickets haben die Mannheimer bislang verkauft, vielleicht werden es am Ende 1000 Karten. Die Aktion wurde mit dem Wunsch verknüpft ein "virtuell ausverkauftes" Carl-Benz-Stadion haben zu können, aber schon da war klar, dass dies ein Wunschtraum bleiben würde. Allerdings steckt hinter der Aktion ja ohnehin die Absicht, in tristen Zeiten Träumereien zu erlauben.

Immense Summen werden nicht zusammenkommen, aber das ist nicht entscheidend, um später von einer erfolgreichen Aktion sprechen zu können. "Wir wollen den Solidaritätsgedanken transportieren und gleichzeitig dafür sorgen, dass sich Fans an den Matches erfreuen können", sagt Popiuk. In der tristen Zeit können Fans auf dem Sofa etwas Fußballatmosphäre erleben, die Partien werden von den Kommentatoren des Livestreams der Mannheimer begleitet. Weil ESport online gespielt werden kann, ist die stark wachsende Nische nicht in vollem Ausmaß von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen. Die offline ausgerichteten großen Turniere, in den die besten Gamer Preisgelder bis zu 100 000 Euro gewinnen können, sind wie der reale Sport abgesagt, aber die Möglichkeit des Online-Spielens sorgt für einen Rest an Normalität.

In Asien ist ESport überaus populär und auch in Europa ziehen die großen Turniere mehrere tausend Zuschauer an, doch aus dem Schatten des Fußballs auf dem Rasen sind Popiuk und seine Kollegen bislang nicht getreten. Vielleicht bietet sich in der Krise für sie sogar die Chance, ein paar Anhänger hinzuzugewinnen.

"Wir wollen an diesem Abend alle Partien des SVW spielen", kündigt Popiuk an. Los geht es mit dem Spiel der Mannheimer gegen den KFC Uerdingen, das letzte wird das gegen den FSV Zwickau sein. Im Augenblick befindet sich Popiuk auf der Suche nach realen Gegnern für die insgesamt elf Duelle des SVW. Bei der SpVgg Unterhaching gibt es ebenfalls eine kleine ESport-Abteilung, ein Match für den kommenden Freitag ist bereits abgesprochen. "Wir haben Kontakt zu einigen Klubs aufgenommen, ob sie einen Spieler stellen können", berichtet der Waldhöfer von den Vorbereitungen.

Noch ist nicht klar, wie viele Partien gegen ein reales Gegenüber stattfinden werden. Gibt es keinen menschlichen Gegner, spielen die Mannheimer gegen die Computer-Version des Kontrahenten. Im Vorfeld wird noch an einer Möglichkeit gearbeitet, die komplette Saison in der Dritten Liga, und nicht nur die elf Partien der Mannheimer, über "Fifa 20" zu simulieren. Das würde die Spannung erhöhen. "Es geht uns ja nicht darum, dass der Waldhof am Ende mit 20 Punkten Vorsprung virtuell Meister wird", sagt Popiuk: "Wir wollen für Abwechslung und Freude bei Fans sorgen, denen der Fußball fehlt." Wie das virtuelle Ende der Saison aussehen kann, möchte Popiuk nicht prognostizieren, aber für das erste Spiel gegen Uerdingen wagt er einen Tipp: "Ich gehe von einem 3:0 für den Waldhof aus."

Update: Montag, 23. März 2020, 19.14 Uhr

Von Michael Wilkening

Mannheim. Ungewöhnliche Zeiten fordern ungewöhnliche Lösungen. "Wir hoffen auf ein virtuell ausverkauftes Carl-Benz-Stadion", sagt Markus Kompp. Der Spielbetrieb in der Dritten Liga ruht wegen der Corona-Pandemie mindestens bis zum 30. April, allerdings haben die E-Sportler des SV Waldhof Mannheim eine kreative Idee entwickelt, um die spielfreie Zeit zu überbrücken. Sie wollen die Saison virtuell fortsetzen, die erste Partie soll am Freitag, 27. März, um 18.30 Uhr gegen den KFC Uerdingen steigen.

Fans können sich eine digitale E-Sport-Karte sichern, die man ab einem Euro erwerben kann. Mit dem Ticket kann man die Partien zuhause von dem Sofa aus verfolgen. Ein VIP-Solidaritätsticket kostet 100 Euro. "Alle Drittligisten sind gleichermaßen betroffen. Daher wollen wir ein Drittel der Einnahmen aus diesem Livestream und dem virtuellen Ticketverkauf unter allen Drittligisten verteilen. Ein weiteres Drittel werden wir an die Weltgesundheitsorganisation WHO spenden", sagt SVW-Geschäftsführer Kompp.

Die Waldhöfer zeigen einen kreativen Ansatz, um auf die Besonderheiten zu reagieren, die die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus mit sich bringen. Doch es muss darüber hinausgehen, um weitreichende Folgen für den Klub zu verhindern. "Unsere Liquidität ist gesichert, wir sind gut aufgestellt", erklärt Kompp. Trotz der wegbrechenden Einnahmen in den kommenden Wochen ist die Spielbetriebs-GmbH der Blau-Schwarzen nicht in seiner Existenz gefährdet.

Helfen soll dabei unter Umständen die Beantragung von Kurzarbeiter-Geld, die gerade geprüft wird. Dabei geht es nicht nur um die Drittliga-Profis sowie den Trainerstab, sondern auch um die Mitarbeiter der Geschäftsstelle sowie der Fanshops. Mittlerweile sind die Fanshops am Alsenweg und in der Innenstadt (Q6/Q7) geschlossen, die Geschäftsstelle ist für den Publikumsverkehr ebenfalls geschlossen.

"Etwa 50 Prozent der Mitarbeiter arbeiten aus dem Homeoffice, wir haben es allen freigestellt, wie sie arbeiten möchten", sagt Kompp.

Nach der Maßnahme, den Spielbetrieb in der Dritten Liga bis zum 30. April auszusetzen und die Entscheidung des europäischen Fußball-Verbandes (Uefa), die Europameisterschaft ins Jahr 2021 zu verschieben, gibt es noch eine theoretische Chance, die Saison nicht nur virtuell durch die ESportler, sondern auch auf dem Rasen in der Realität fortzusetzen.

Erfüllt sich diese Hoffnung nicht und müsste die Saison komplett abgebrochen werden, so würden die Waldhöfer als aktueller Tabellenzweiter möglicherweise ohne weiteres Zutun Zweitligist.

Durch die Unsicherheit wegen der Coronakrise gibt es keinen Planungsstopp bei den Mannheimern. Auch wenn es im Moment paradox klingt, wird die kommende Saison weiterhin vorbereitet. Neue Sponsoringverträge sind augenblicklich kaum zu schließen, aber im sportlichen Bereich ist es zumindest denkbar, die Planungen weiter voranzutreiben.

"Wir haben jetzt kein Stoppschild verhängt oder Planzahlen angepasst", sagt Kompp. Der Geschäftsführer ist überzeugt, dass die Mannheimer in der nächsten Spielzeit, ganz unabhängig von der aktuellen Ausnahmesituation, einen starken Kader beisammen haben werden: "Unser Sportlicher Leiter Jochen Kientz macht einen guten Job."

Update: Mittwoch, 18. März 2020, 18.15 Uhr

