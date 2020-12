Von Daniel Hund

Mannheim. Er ist einer, der den Unterschied machen kann. Der nicht nur schöne Tore schießt, sondern sie auch auflegt: Dorian Diring, 28, spielt seit 2017 beim SV Waldhof. Er war einer der Aufstiegshelden. Einer der Unverzichtbaren im Kader der Blau-Schwarzen. An 8. Dezember 2019 war dann plötzlich alles vorbei: In einem Zweikampf im Drittliga-Spiel gegen Braunschweig verdrehte sich der Franzose das Knie. Die niederschmetternde Diagnose: Knorpelschaden im linken Knie.

Die RNZ sprach mit dem Mittelfeld-Antreiber, der derzeit an seinem Comeback feilt.

Dorian Diring, wie läuft es bei Ihnen? Befinden Sie sich immer noch in der Reha, oder können Sie schon wieder auf dem Platz trainieren?

Ich mache derzeit beides. Zweimal die Woche trainiere ich auf dem Platz mit unserem Fitnesstrainer und dreimal die Woche arbeite ich in der Reha. An diesem Dienstag mache ich mit den Jungs zusammen den Laktattest.

Sind auch wieder Übungen mit dem Ball drin?

Ja, da sind wir gerade dabei. Wir bauen immer wieder Passübungen ein und feilen an koordinativen Dingen. Es ist wichtig, dass wir mit Kleinigkeiten anfangen, weil ich lange verletzt war. Wir steigern uns von Tag zu Tag und achten darauf, dass wir es mit der Belastung nicht übertreiben.

Haben Sie bereits ein genaues Zeitfenster im Auge, an dem Sie wieder im Kader stehen möchten?

Nein, dazu ist es noch etwas zu früh. Ich bin noch nicht komplett schmerzfrei. Manche Sachen bereiten mir noch Probleme. Ich bin jetzt froh, dass es in die richtige Richtung geht. Meine Sehnsucht wieder dabei zu sein, ist groß. Allein mal wieder auf der Bank zu sitzen, wäre ein Traum.

Sie fallen nun schon seit über einem Jahr aus. Ist es Ihre schwerste Verletzung bisher?

Ja, ganz klar. Davor hatte ich eher kleinere Sachen. Verletzungen gehören bei uns dazu. Sie zeigen dir, was passieren kann, wenn du deinen Körper überforderst. Diese Verletzung hat mir jetzt auch verdeutlicht, dass ich vielleicht nicht immer der professionellste Spieler war. Das wird sich jetzt aber definitiv ändern. Mein Knie braucht meine volle Aufmerksamkeit. Die Zeiten, in denen ich manchmal direkt auf den Platz bin und aufs Tor gebolzt habe, sind vorbei. Ab jetzt werde ich vor und nach jedem Training meine zehn Minuten auf dem Fahrrad verbringen.

Denkt man bei so einer schweren Verletzung zwischendurch auch mal ans Karriereende?

Natürlich. Als ich nach sechs Monaten noch immer keine Entwicklung gesehen hatte, dachte ich mir, dass es das jetzt war. Ich hatte keine Lust mehr. Doch dann kam eine zweite Motivation und ich wollte wieder unbedingt an mir arbeiten. Und wenn man dann die Fortschritte sieht, macht man immer weiter.

Wie eng war der Kontakt zur Mannschaft in den letzten Monaten?

Den zu halten, war schwierig. Durch Corona durfte ich leider nicht so oft in die Kabine, weil ich selbst nicht so oft getestet wurde. Der Kontakt war aber da. Jetzt sehe ich die Jungs wieder häufig am Alsenweg. Das ist toll, gibt Kraft.

Der SV Waldhof hängt derzeit in der Tabelle unten drin.

Ja, das ist leider so. Hängt aber eben vor allem mit unseren vielen verletzten Spielern zusammen. Davor hatten wir einige sehr gute Leistungen gezeigt. Diese drei Niederlagen zuletzt waren nicht so gut. Aber ich glaube an unsere Mannschaft. Die Jungs waren jetzt über Weihnachten bei ihren Familien. Daraus schöpfst du neue Kraft. Bis zum nächsten Spiel bleibt uns wenig Zeit. Es ist jetzt einfach wichtig, dass wir uns über Erfolgserlebnisse wieder Selbstvertrauen holen.