Von Daniel Hund

Heidelberg. Das Abenteuer Waldhof begann für Dominik Martinovic, 23, Ende Juli. Trainingsgelände kennenlernen, erste Übungseinheiten, gegenseitiges beschnuppern. Keine zehn Tage später scheint da schon etwas zusammengewachsen zu sein. Denn Martinovic lobt nicht, er schwärmt: "Hier", sagt er, "hier passt wirklich alles. Super-Typen, tolle Trainer und eine spannende Aufgabe."

Zusammenhalt wird großgeschrieben. Auf uns abseits des Platzes. Kaum sind die Einheiten beendet, geht es geschlossen auf Tour. Gemeinsame Essen stehen hoch im Kurs. Mal hier, mal dort – Hauptsache zusammen. "Ganz ehrlich, dieser Teamgeist, der hier gelebt wird, überrascht mich wirklich extrem positiv", lächelt der Neuzugang.

Martinovic und der SVW – das hat eine Vorgeschichte. Es ist noch gar nicht so lange her, da machte er Werbung in eigener Sache: 20. Juni 2020, Dritte Liga, 34. Spieltag, Waldhof gegen Großaspach. Mit einem Martinovic in Topform. In der ersten Halbzeit zirkelte er einen Freistoß von der Strafraumgrenze aus dem Stand an die Querlatte. Dem Warnschuss folgte ein Volltreffer. 88. Minute: Ball an der Mittellinie abgeholt, Turbo rein, Brust raus, drei, vier Gegenspieler ausgetanzt, abgezogen und drin das Ding. Im linken unteren Eck hat’s eingeschlagen.

Kann man mal so machen. Das dachte sich offenbar auch Jochen Kientz. Der Sportliche Leiter der Blau-Schwarzen fackelte nicht lange. Am 27. Juli wurde der Vertrag unterschrieben. Beide grinsten dabei selbstbewusst in die Kamera, so, als wollten sie sagen: "Wartet nur ab, wir werden zusammen viel erreichen."

Viel ist immer relativ. Richtig viel wäre der Aufstieg in die Zweite Liga. In der letzten Saison hatten die Mannheimer ihn lange vor Augen. Martinovic würde nun gerne noch einen draufsetzen und tatsächlich hochgehen, sagt es aber nicht, dazu ist er zu clever: "Ich will mit den Jungs das Bestmögliche für uns rausholen." Also den Aufstieg? "Warten wir’s mal ab", lacht er.

Das Potenzial ist groß. Man müsse sich vor niemandem verstecken, habe spielstarke Leute in den eigenen Reihen, sagt er. Und einen Trainer, der Eindruck hinterlassen hat. "Patrick Glöckner gibt uns ein richtig gutes Gefühl", verrät Martinovic, "er redet viel mit uns und bevorzugt einen offensiven Spielstil."

Offensive. Das ist eines seiner Lieblingswörter. Vorne, das ist seine Welt. Auf den Außenbahnen, als hängende Spitze oder mittendrin im Sechzehner – dort kann der 1,79-Meter-Mann seine Schnelligkeit und seine gute Technik ausspielen. Wo er dann genau aufläuft, ist nicht entscheidend. Er sagt: "Das letzte Wort hat immer der Trainer. Er weiß schon, wo er mich bringt."

Seite an Seite mit Arianit Ferati scheint es besonders gut zu klappen. 2013 gehörten beide zum Talentschuppen des VfB Stuttgart. Zusammen krallten sie sich die deutsche B-Jugendmeistschaft, tricksten alle aus. Martinovic, der einst auch für die U19 des FC Bayern am Ball war, mit einem Augenzwinkern: "Natürlich hätten wir beide nichts dagegen, wenn das beim Waldhof so weitergeht."

In seiner Brust schlagen zwei Herzen. Ein kroatisches und ein deutsches. "Ich würde sagen, dass ich die kroatische Lockerheit und die deutsche Disziplin in mir vereine", sagt er und lacht schon wieder.

Ganz wichtig ist ihm vor allem eins: Er möchte die Waldhof-Fans begeistern und auch ihnen mit guten Leistungen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Denn er weiß genau, was im Carl-Benz-Stadion abgehen kann, wenn der SVW auf dem Rasen-Rechteck steht: "Die Fans sind fantastisch, sie leben ihren Verein. Ich verfolge den SV Waldhof schon länger."

Nun ist er selbst ein Teil dieses Abenteuers.

Info: Das Testspiel des SV Waldhof bei Fortuna Heddesheim, das am Mittwoch ab 18.30 Uhr stattfindet, wird über den Youtube-Kanal des SV Waldhof live übertragen.