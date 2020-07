Von Daniel Hund

Mannheim. Langweilig wird es Jochen Kientz derzeit nicht. Der Sportliche Leiter des SV Waldhof hat einige Baustellen, die es zu bearbeiten gilt. Er bastelt am Kader und muss gleichzeitig noch einen neuen Trainer präsentieren. Die Verpflichtung von Patrick Glöckner, der noch bis 2021 beim Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC unter Vertrag steht, schien laut Medienberichten bereits perfekt zu sein. Das Problem soll die Ablösesumme sein. Auf Glöckner angesprochen, sagte Kientz im RNZ-Gespräch: "Wir können und werden keine Ablösesummen zahlen. Nicht für Spieler und auch nicht für Trainer. Und wenn es dann nicht passt, ist es eben so." Und weiter: "Wir setzen unsere Arbeit der letzten Jahre fort und werden ganz sicher nichts machen, was wir uns nicht leisten können."

Eine Deadline, bis zu der der neue Trainer verpflichtet sein muss, gibt es laut Kientz ebenfalls nicht. Wenngleich es natürlich von Vorteil wäre, wenn auch der Neue mit auf Spielersuche gehen könnte, um sich seinen Wunschkader zusammenstellen zu können. "Das wäre definitiv die optimale Konstellation, aber so ist es momentan leider nicht. Trotzdem sind wir auf einem guten Weg und werden auch in der nächsten Saison wieder tolle Spieler haben."

Die Spielersuche an sich gestaltet sich als schwierig. Denn obwohl in der Dritten Liga rund 200 Verträge auslaufen, wird eifrig gepokert. Kientz bekommt das täglich mit. Ob das der richtige Weg ist? Kientz sieht die ganze Situation kritisch: "Ich denke, dass sich einige Spieler noch umschauen werden. Denn in der aktuellen Situation tun sich die Vereine einfach schwer, Geld in die Hand zu nehmen." Die Folge: Die Gehälter sinken. "Das hatte ich schon vor Monaten so angedeutet. Wobei sich das bei uns eher nicht so krass auswirkt, weil wir ohnehin nicht diese hohen Gehälter bezahlt haben."