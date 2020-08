Von Ronny Ding

Hoffenheim. Als Vulkan, aus dem es im Erfolg herausbricht, ist er nicht bekannt. Auch am Samstag freute er sich mehr innerlich, als er den Pokal in den Händen hielt. Die Rede ist von Waldhof-Torhüter Markus Scholz. Pokalsiege sind für den Schlussmann schon Routine, könnte man denken. Doch weit gefehlt. Für den 32-Jährigen ist der Finalsieg über Nöttingen quasi der Höhepunkt seiner Pokalkarriere.

"In der Jugend habe ich den Landespokal schon gewonnen. Seither nicht mehr", schaut er fast ungläubig. "Es war ja auch fast wie ein Fluch. Mit ganz unterschiedlichen Mannschaften haben wir es die letzten Jahre nicht hinbekommen, den Pokal zu erringen", freut er sich jetzt umso mehr. "Es gab in diesem Sommer einen größeren Umbruch", verweist er auf die Tatsache, dass im Pokalspiel sechs Neuzugänge in der Startelf standen. Und es werden noch Neue folgen. "Uns fehlt noch etwas Personal", verweist er vor allem auf freie Stellen im Sturm.

Eine Mannschaft einzuspielen, ist da schwer, doch die Fortschritte sind unübersehbar. "Die neuen Spieler sind technisch sehr gut." Die spielerische Note, so viel ist auch für den Keeper klar, wird in der neuen Saison nicht zu kurz kommen. "Hoch und weit ist nicht unser Spiel. Der neue Trainer hat da eine ähnliche Philosophie wie Bernhard Trares. Es gibt aber auch noch ein paar kleine Unterschiede", gilt es für ihn hart an den Automatismen zu arbeiten.

Und es geht für ihn auch um nicht weniger als um den Stammplatz im Kasten, den er vor fast einem Jahr nach einem Kreuzbandriss an Timo Königsmann verloren hat. Mit Jan-Christoph Bartels ist noch ein weiterer Torhüter im Kader, der Ansprüche auf die Nummer Eins anmeldet. "In drei Wochen spielen wir DFB-Pokal und in vier Wochen das erste Punktspiel. Dann wissen wir mehr. Es ist ein offener Kampf um den Platz im Tor. Keiner der drei Torhüter kann sich eine schwache Trainingswoche erlauben", spornt ihn die Konkurrenz an.

Das Pokalendspiel analysierte er übrigens sehr treffend. "Zur Pause kann es schon 4:0 für uns stehen, wenn wir nur 50 Prozent unserer Chancen nutzen, aber der Nöttinger Torhüter hat natürlich heute auch einen Glanztag gehabt. Das muss man auch mal anerkennen", sah er aus rund 100 Metern Entfernung, wie sich seine Mannschaftskollegen eine Halbzeit lang vergeblich mühten, ehe die Weichen nach der Pause auf Pokalgewinn gestellt wurden.

Hinterher nahm er sich ein Siegerbier, nicht ohne sich zu versichern, dass dies genehmigt sei, denn ein alter Haudegen wie er weiß, dass im Kampf um den Stammplatz Nuancen entscheiden können.