Mannheim. (rodi) Erst um 5 Uhr früh am Donnerstag kehrte die Mannschaft des SV Waldhof von ihrer Reise zum VfB Lübeck zurück. Mit im Koffer hatten die Mannheimer aber die wichtigen drei Punkte, die Dominik Martinovic mit seinem 1:0-Siegtor nach 25 Minuten sicherte. Durch den fünften Saisonsieg nach zuvor vier sieglosen Partien konnte ein Abrutschen des SVW in die akute Abstiegszone abgewendet werden. Schon für 12 Uhr erwartete Trainer Patrick Glöckner seine Schützlinge zur nächsten Trainingseinheit. "Die Platzverhältnisse in Lübeck kamen uns entgegen, wir trainieren täglich unter solchen Bedingungen", erklärte Kapitän Marcel Seegert schmunzelnd.

Es war nichts für Fußball-Feinschmecker, sondern ein echtes Kampfspiel, das tags zuvor geboten wurde. Auf dem regendurchtränkten und somit tiefen Rasen im Stadion "An der Lohmühle" war das Tor des Tages eine der wenigen gelungenen Offensivaktionen beider Teams, ansonsten wurde vornehmlich zwischen den Strafräumen gekämpft und gegrätscht. "Das war genau der Fußball, den wir sehen wollten, natürlich noch gepaart mit spielerischen Elementen", freute sich Coach Patrick Glöckner, dass sein Team die Herausforderung mit den widrigen Bedingungen annahm. "Es war uns vorher klar, dass es auf diesem Platz nicht viele Torchancen geben wird, eine davon galt es zu nutzen", wurde sein Matchplan perfekt umgesetzt.

Für Torschütze Martinovic war die Begegnung schon kurz nach Beginn des zweiten Abschnitts beendet. "Ich habe einen Ellenbogenschlag auf meinen Beckenknochen abbekommen und konnte danach zu keinen Sprints mehr ansetzen", erklärte er. Ob er am Sonntag beim nächsten Auswärtsspiel gegen KFC Uerdingen auflaufen kann, ist noch offen. Ein Ausfall des Mittelstürmers würde die Waldhöfer hart treffen, nach zuvor sechs Heimtoren traf er nun auch auswärts. Gerade erst hatte sich mit der Rückkehr von Marco Schuster die Waldhöfer Ausfallliste etwas verkürzt. Der 25-jährige Schuster feierte ein erfolgreiches Saisondebüt dank der Mithilfe seiner Mitspieler, wie Glöckner betonte. "Die Jungs haben sich gegenseitig unterstützt. Marco lebt extrem von seiner Fitness und wird nicht lange brauchen, sich wieder die Sicherheit für die Spiele zu holen."

Am Nachmittag gaben die Waldhöfer dann die Verpflichtung von Marcel Gottschling (Foto: Pix) von Viktoria Köln bekannt. Der 26-Jährige, der in Köln auch schon unter Glöckner trainierte, kommt bislang auf 63 Einsätze in der 3. Liga und lief dabei meist als rechter Verteidiger oder auf der rechten Außenbahn auf. Mit Gottschling und Schuster freut sich Glöckner nun auf zwei qualitativ gute Spieler mehr im Kader.

Unterdessen hat der DFB auch die Spieltage 22 bis 26 der Dritten Liga terminiert. Der SV Waldhof spielt viermal hintereinander samstags um 14 Uhr und einmal montags um 19 Uhr gegen die U 23 von Bayern München.

Die Termine:

30. Januar: Türkgücü München (A)

6. Februar: Kaiserslautern (H)

13. Februar: Wehen Wiesbaden (H)

20. Februar: Hansa Rostock (A)

1. März: Bayern München II (H)

Update: Donnerstag, 14. Januar 2021, 20.30 Uhr