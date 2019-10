Mannheim. (rodi) Wenn die Rede von der Grünwalder Straße, der Heimstätte des TSV 1860 München, ist, glänzen bei Bernhard Trares die Augen. "Ich verbinde mit diesem Stadion fast nur gute Erinnerungen", sagt er. "Wir hatten damals tolle Derbys mit 60 gegen Bayern München II und diese auch meist gewonnen. Ich erinnere mich an ein Spiel, bei dem Christian Ziege und Markus Babbel in deren Reihen standen." Lang, lang ist es her. Nun gibt es eine Rückkehr als Trainer des SV Waldhof und auch diesmal heißt der Gegner Bayern München 2, denn die spielen ihre Heimpartien ebenfalls im Stadion auf Giesings Höhen. Um die guten Erinnerungen des Coaches an diese Spielstätte weiter aufrecht zu erhalten, wollen die Mannheimer nach 90 Minuten nicht mit leeren Händen dastehen wie zuletzt gegen den Halleschen FC.

Dass nach der zweiten Saisonniederlage, aber auch herben 0:4-Pleite gegen den Aufstiegskandidaten aus Sachsen-Anhalt für den SV Waldhof die Welt nicht unterging, stellte Trares gleich mal klar. "Die Leistung war gut, aber man braucht eben auch das Spielglück, das wir diesmal nicht hatten. Das ganze Spiel gegen Halle ist für uns sehr unglücklich gelaufen", blickte er kurz zurück. Am Selbstbewusstsein genagt hat die Heimpleite nicht, motiviert gehen die Mannheimer die neue Herausforderung an. Trares: "Wir sind überzeugt von uns, jedes Spiel gewinnen zu können, auch gegen eine talentierte Mannschaft wie diese."

Nicht abschrecken lässt sich der Bensheimer von einigen Namen im Bayern-Trikot, die vielleicht einmal zu Bundesligastars werden. "Das ist eine ganz junge Mannschaft, die gegen uns erst einmal bestehen muss", erklärt er. Es gibt aber auch erfahrene Akteure im Kader der "kleinen Bayern". Um die junge Mannschaft zu führen wurde im Sommer Timo Kern vom SV Waldhof verpflichtet. Der Wechsel ging nicht ganz geräuschlos vonstatten, denn Kern hatte noch ein gültiges Arbeitspapier beim SVW und erhielt nur die Freigabe, weil den Bayern der Transfer eine mittlere sechsstellige Ablösesumme wert war.

Bei den Bayern besonders gut im Saft steht Goalgetter Kwasi Wriedt. Deshalb werden die "Buwe" sicher ein besonderes Auge auf ihn werfen. In der Regionalliga Bayern war der Angreifer mit ghanaischen Wurzeln im letzten Jahr Torschützenkönig und hat auch in der laufenden Runde bereits achtmal getroffen. Die Offensive ist das Sahnestück der Bayern, hinten aber sind sie durchaus anfällig. Von einem "kollektiven Blackout" sprach gar deren Coach Sebastian Hoeneß, als das Team zuletzt beim FSV Zwickau nach der Halbzeit innerhalb von zehn Minuten mit zwei Gegentoren das Spiel verlor. Wer im Waldhof-Tor stehen wird, ist noch nicht klar. Zwischen Miro Varvodic oder Timo Königsmann fällt die Entscheidung. Zurück in der Startelf sind Kevin Conrad und Maurice Deville.