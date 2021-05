Unterhaching. (rodi) Als sich der Mannschaftsbus des SV Waldhof am Mittwoch gegen 22 Uhr vom Sportpark in Unterhaching in Richtung Heimat in Bewegung setzte, war zumindest einer zugestiegen, der auf der Heimfahrt süße Träume gehabt haben dürfte: Rafael Garcia. Er sicherte mit seinem Doppelpack den 2:0-Erfolg, drei Punkte und somit den fast sicheren Klassenverbleib. "Man hat gesehen, dass wir füreinander gekämpft haben", nahm Garcia kein Extralob in Anspruch, sondern sah sich nur als derjenige, der im entscheidenden Moment (20. und 64. Minute) richtig stand. Einräumen musste er aber, dass man noch mehr Tore hätte erzielen können. Auch er selbst hatte mit dem Pausenpfiff noch eine weitere "Bude" auf dem Fuß, doch SpVgg-Keeper Coppens hatte etwas dagegen.

Aber auch mit nur zwei Toren könne man ja zufrieden nach Hause fahren, meinte Garcia hinterher. Schlechter als er stellen sich andere Spieler seines Teams an, die mit hochkarätigen Chancen am Keeper oder an den eigenen Nerven scheitern. "Dass wir nur 0:2 verloren haben zeigt, dass wir auch einen Torwart hatten", wusste Arie van Lent, Trainer des nun offiziellen Absteigers, wer seine Mannschaft vor einem Debakel bewahrte und so dafür sorgte, dass es im Spiel spannend blieb.

Eine Spannung, die sich Patrick Glöckner gerne erspart hätte. Wird man da nicht an der Seitenlinie wahnsinnig, wenn so viele Chancen versiebt werden, wurde er gefragt. "Ja, das wird man schon. Es ist bei uns ja in jedem Spiel so, dass wir uns genug Chancen herausspielen, aber die Effektivität muss definitiv noch besser werden. Aber wenn das Ergebnis in die richtige Richtung geht, dann kann man das verkraften. Ansonsten ist es auch immer wichtig, auf Position zu kommen, dass man diese Chancen überhaupt bekommt, und dies schaffen wir sehr häufig. An der Kaltschnäuzigkeit werden wir noch arbeiten", versprach Glöckner.

In den letzten drei Punktspielen sowie dem Endspiel um den bfv-Pokal wird sich zeigen, ob sein Team ohne den ganz großen Druck eine Weiterentwicklung zeigt. Und für Akteure, deren Arbeitspapier nur bis zum 30. Juni läuft, gibt es schließlich noch die Gelegenheit, sich zu empfehlen. So beispielsweise für Dennis Jastrzembski, Leihgabe von Hertha BSC. Seine Zukunft ist noch völlig unklar. Der Linksfuß leistete in Haching die Vorarbeit zum 2:0 und hat noch Lust auf mehr, wie er betont: "Wir schauen auf weitere Siege und eine bessere Tabellensituation." Dabei will er nach holprigem Start am Alsenweg auch seinen persönlichen guten Lauf fortsetzen. Zunächst galt er als Konkurrent für die Position, die Garcia spielt. Spätestens seit dem abendlichen Spiel in Unterhaching, bei dem beide in der Startelf standen, ist klar, dass sie auch gemeinsam harmonieren. Glöckner wird es mit Freude vernommen haben.