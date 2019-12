Von Michael Wilkening

Mannheim. Es hatte etwas Märchenhaftes, und das Ganze drei Tage vor Weihnachten. Besser hätte ein Drehbuch nicht geschrieben sein können, sagte Trainer Bernhard Trares. Mit seinem ersten Saisontor zum 4:3-Siegtreffer gegen den Chemnitzer FC sorgte Kevin Koffi zum Jahresabschluss für Ekstase bei den Fans des SV Waldhof.

Einen derartigen Jubel hatte es auf den Rängen des Carl-Benz-Stadions zuletzt im März gegeben, als Raffael Korte mit zwei Toren innerhalb von drei Minuten das Spitzenspiel gegen den 1. FC Saarbrücken entschied und damit die Weichen für den Aufstieg in die Dritte Liga gestellt hatte. Damals jubelten knapp 12 000 Menschen, doch es war nicht weniger laut und beeindruckend, was etwa 8 500 Anhänger im Stadion am Samstag fabrizierten. "Wahnsinn, welche Stimmung da herrschte", sagte Trares.

Das entscheidende vierte Tor kurz vor Schluss in einem kuriosen Spiel gegen die Chemnitzer wäre in jedem Fall lautstark gefeiert worden, keine Frage. Aber der Treffer brachte eben mehr mit sich als drei Punkte, sondern eine Befreiung der besonderen Art. Seit Saisonbeginn hatte Kevin Koffi dafür gearbeitet, einen Treffer zu erzielen. Nach der Verletzung von Valmir Sulejmani war der Ivorer lange der Alleinunterhalter im Waldhof-Sturm, und verzweifelte daran, dass ihm ein Torjubel versagt blieb. Koffi war ein Teil der erfolgreichen Mannschaft, er war in 20 Spielen daran beteiligt, dass der Aufsteiger eine derart gute Rolle in der neuen Liga spielt – und doch blieb der Neuzugang ein trauriger Held.

"Das war vielleicht mein wichtigstes Tor", sagte Koffi nach dem Spiel. "Es war klar, dass das erste Tor nach so langer Zeit das schwierigste sein wird", befand der 33-Jährige. Es war nicht mehr besonders schwer, den Ball nach einem traumhaft herausgespielten Konter und einer feinen Vorlage von Gianluca Korte über die Linie zu drücken, aber es ging ja nicht darum, einen besonderen Treffer zu erzielen, denn er war ja sowieso speziell. Das war daran zu merken, dass die komplette Bank der Waldhöfer im Vollsprint in Richtung des Angreifers rannte – und die Fans länger und lauter schrien als sie das bei wichtigen Toren ohnehin schon tun.

Die Beziehung zwischen den Fans der Blau-Schwarzen und dem Ivorer ist seit einige Wochen besonders eng. Bei seiner Einwechslung zwei Minuten vor seinem Siegtor wurde er bereits mit "Koffi, Koffi"-Sprechchören gefeiert, nach der Partie wurde er auf den Zaun vor der Fankurve beordert, um mit den Anhängern zu feiern. Kevin Koffi wurde in Mannheim zum Publikumsliebling, weil er als Stürmer kein Tor schoss. Das ist außergewöhnlich. "Die Fans sind immer bei mir geblieben, dafür bin ich dankbar. Sie haben mich immer unterstützt", sagte Koffi. Diese Liebesbeziehung, die durch sportlichen Misserfolg entstanden ist, berührt den Stürmer.

Mit dem "schönsten Weihnachtsgeschenk" verabschiedete sich Koffi jetzt also in die Winterpause, was vielleicht auch mit einem T-Shirt zusammenhing, dass er am Samstag unter sein Trikot gezogen hatte. "Danke Jesus" stand darauf und der Ivorer versicherte, es nicht immer zu tragen, sondern extra für das Duell gegen Chemnitz übergestreift zu haben. "Vielleicht werde ich es noch einmal anziehen", sagte der gläubige Stürmer. Hilfe habe er aber nicht nur von dort bekommen, sondern auch durch seine Kollegen. "Alle haben mich unterstützt, alle haben zu mir gehalten", bedankte er sich bei seinen Mitspielern. Gegen Chemnitz hat Koffi angefangen, auf die Art, die er am liebsten hat, zurückzuzahlen.