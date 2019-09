Von Michael Wilkening

Mannheim. Die Verzweiflung von Marcel Seegert war nachvollziehbar. Besonders die Niederlagen sind schwer zu ertragen, die sich selbst verschuldet anfühlen. Ebene ein solches Gefühl hatte den Innenverteidiger beschlichen, als er am Samstag den Rasen des Carl-Benz-Stadions verließ. "Würzburg war ja nicht besser, sie haben uns ja nicht niedergespielt", sagte Seegert: "Ich hatte auf dem Platz das Gefühl, dass wir sicher gewinnen werden, wenn wir unser Spiel machen." Es war nur so, dass der SV Waldhof, für den Seegert verteidigt, es gegen die die Würzburger Kickers nicht schaffte, "sein Spiel" zu machen. Die Mannheimer erreichten nicht das Niveau der zurückliegenden Wochen, agierten ungewohnt fehlerhaft und verloren deshalb das Drittliga-Duell am Ende verdient 1:2 (1:1). In der Regionalliga hätte eine Leistung wie diesmal vermutlich ausgereicht, um nicht als Verlierer den Platz zu verlassen. Nach dem Aufstieg sind aber Mannschaften wie die Kickers in der Lage, schwache Leistungen im Ergebnis zu bestrafen.

Nach dem Spiel sprach es niemand offen aus, aber es klang doch hier und da durch, dass es der Mannschaft schwer fiel, den absoluten Fokus auf den Gegner an diesem spätsommerlichen Tag zu legen. "Wir müssen wieder viel konzentrierter sein", forderte Mittelfeldspieler Dorian Diring mit Blick auf die nächste Begegnung . "Wir haben zu viele unnötige Fehler gemacht, die sich am Ende summieren", klagte Seegert.

Unbewusst und nicht vorsätzlich hatte sich nach den vielen Höhepunkten der Vorwochen, gipfelnd in dem Südwestderby beim 1. FC Kaiserslautern, offenbar ein gewisser Schlendrian in den Köpfen der Mannheimer eingenistet. Das wurde von clever und mutig agierenden Würzburgern gnadenlos bestraft.

Trainer Bernhard Trares forderte, sich künftig "wieder mit Fußball zu beschäftigen, und nicht mehr mit dieser Serie". 29 Partien waren die Waldhöfer saisonübergreifend in Ligaspielen ohne Niederlage geblieben und nach der Analyse des Fußballlehrers Trares hatte das zusehends zur Ablenkung beigetragen: "Überall hieß es nur Serie, Serie, Serie. Vielleicht ist es ganz gut, dass die Serie jetzt mal gerissen ist."

Zu Beginn hatte es gegen die Würzburger nicht danach ausgesehen, als sollte die Serie ein Ende finden, denn die Mannheimer agierten dominant und gingen schnell in Führung. Gianluca Korte schoss den Ball im Anschluss an die erste Ecke aus 15 Metern zum 1:0 (12. Minute) in den Torwinkel. Anschließend schlichen sich aber zunehmend Flüchtigkeitsfehler in den Auftritt der Blau-Schwarzen ein, die deshalb den Gegner stärker machten als er bis dahin gewesen war. Die Folge war der Ausgleich durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter von Sebastian Schuppan (31.). Zuvor hatte Diring den Ball im Mittelfeld verloren und beim Versuch, das eigene Missgeschick zu korrigieren, im eigenen Strafraum übereifrig ein Foulspiel begangen.

Nach der Pause sorgte ein weiterer Ballverlust der Mannheimer im Mittelfeld dafür, dass Albion Vrenezi, der auffällig gut war, nach einem Solo über 60 Meter mit einem raffinierten Schlenzer zum 1:2 traf (62.). "Wir haben die Kickers stark gemacht", ärgerte sich Seegert und monierte trotzdem fehlendes Spielglück in der 69. Minute. Da zappelte der Ball im Tor der Würzburger und die Waldhöfer freuten sich bereits über den 2:2-Ausgleich, ehe Schiedsrichter Arne Aarnink dem Tor die Anerkennung verweigerte. Sein Assistent hatte beim Schuss von Dorian Diring eine Abseitsposition von Kevin Koffi wahrgenommen, die bestenfalls bei mikroskopischer Vergrößerung erkennbar war - und diskutabel blieb. "Wenn das 2:2 zählt, sieht alles anders aus, und wir kriegen vielleicht noch einmal Rückenwind", sagte Seegert und ärgerte sich über die zweifelhafte Entscheidung von Aarnink, der nicht nur beim vermeintlichen 2:2 unsicher wirkte. Sein Teamkollege Jan-Hendrik Marx ordnete das Pech, den Ausgleich nicht zuerkannt bekommen zu haben, anders ein. "Naja, Spielglück muss man sich auch erarbeiten", sagte der Rechtsverteidiger.

SV Waldhof: Königsmann - Marx, Schultz, Seegert, Conrad (80. Hofrath) - Schuster, Christiansen - Deville, Korte (44. Ferati), Diring (80. Dos Santos) - Koffi.

Würzburger Kickers: Verstappen - Ronstadt, Hägele, Schuppan, Herrmann (78. Kwadwo) - Gnaase (75. Hansen), Rhein - Kaufmann (90.+2 Hemmerich), Sontheimer, Vrenezi - Pfeiffer.

Schiedsrichter: Arne Aarnink (Nordhorn); Zuschauer: 8142; Tore: 1:0 Korte (12.), 1:1 Schuppan (31., Foulelfmeter), 1:2 Vrenezi (62).