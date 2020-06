Von Daniel Hund

Heidelberg. Vier Spiele, zwölf Punkte. Noch ist für den SV Waldhof in der Dritten Liga alles möglich, der zweite Aufstieg in Serie greifbar. Am Mittwoch, 20.30 Uhr, geht der Endspurt weiter. In Ingolstadt. Beim Audi-Klub.

Und der ist in den letzten Jahren böse abgestürzt. Von 2015 bis 2017 ging es in der Bundesliga um Punkte, ehe in der letzten Saison der Abstieg in die Dritte Liga folgte. Das Zweitliga-Aus kam in der Relegation: Wehen Wiesbaden hatte die besseren Nerven. Für den FCI konnte es in dieser Saison deshalb nur ein Ziel geben: den direkten Wiederaufstieg. Als Sechster haben die Schanzer noch alle Chancen. Punktgleich mit den Waldhöfern liegt man nur drei Zähler hinter einem direkten Aufstiegsplatz.

Michael Schultz überrascht das nicht. Das Abwehr-Ass der Blau-Schwarzen hält viel vom kommenden Gegner, spricht von einer unangenehm zu spielenden Mannschaft. "Ingolstadt ist körperlich sehr robust. Sie probieren es auch immer wieder mit hohen Bällen", sagt der 1,94-m-Mann, der im Luftkampf voll gefordert sein wird. Auf wen es besonders aufzupassen gilt, weiß Schultz genau: Stefan Kutschke, ebenfalls 1,94 Meter groß, hat meist die Lufthoheit. "Er legt die Bälle immer wieder geschickt ab", warnt Schultz.

Hört sich nach viel Respekt an, Angst schwingt aber keine mit. Im Gegenteil: Der Waldhof ist heiß, glaubt an seine Chance. Schultz sagt es so: "Wir dürfen uns gegen so ein Topteam keine zweite Halbzeit wie am letzten Samstag erlauben, gelingt das, können wir auch dort gewinnen." Entscheidend sei aber auch, dass man sich erholen kann, die Akkus wieder auflädt.

Motiviert ohne Ende wird Max Christiansen sein. Tolle Zeiten hat er in Ingolstadt erlebt, spielte in der ersten und zweiten Liga. Manch einer prognostizierte ihm schon eine ganz große Karriere, ehe es über den Umweg Bielefeld an den Alsenweg kam. Dort fühlt er sich wohl – und das zeigt er auch.

Trainer Bernhard Trares vertraut dem 23-Jährigen blind. Er räumt ab, grätscht, macht und tut, verteilt das Bällchen, strahlt viel Sicherheit aus. Die Vorfreude auf Mittwoch ist groß. "Ich habe dort dreieinhalb Jahre gespielt, natürlich ist es da ein besonderes Spiel", verrät der Mittelfeldmann des SVW. Gastgeschenke wird Christiansen aber keine im Gepäck haben: "Es geht für beide Mannschaften noch um etwas und wir wollen dort unbedingt punkten."

Einer wird fehlen. Gianluca Korte hat im Heimspiel gegen Großaspach seine fünfte Gelbe Karte kassiert. Ein Ausfall, der für Trares nur schwer zu kompensieren ist. Doch wenn’s einer kann, dann Trares. Das hat er in den letzten Wochen nicht nur einmal bewiesen.