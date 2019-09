Relativ einsam an der Spitze: Waldhof-Präsident und -Investor Bernd Beetz (v.l.), Birgit Loewer-Hirsch, Thomas Bollmeyer, Stefan Höß und Wolfgang Gruber bei der letztjährigen Mitgliederversammlung Ende November. Lediglich Bollmeyer ist noch im Vorstand des Fußball-Drittligisten als Schatzmeister aktiv. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Mannheim. Ein Problem hat sich beim SV Waldhof Mannheim gelöst, aber die Wogen, die der Rücktritt von vier handelnden Personen Anfang der Woche bei dem Fußball-Drittligisten ausgelöst haben, sind dadurch noch nicht geglättet. Immerhin ist der Verein wieder offiziell handlungsfähig, nachdem der SVW am Mittwoch die Berufung von Michelle d’Ancona in das Präsidium bekanntmachte.

Die Schweizerin ist neben Präsident Bernd Beetz und Thomas Bollmeyer das dritte Vorstandsmitglied der Blau-Schwarzen, mindestens drei Vertreter sind nötig, um beschlussfähig zu sein. Zusätzlich nimmt d’Ancona den freigewordenen Platz im Aufsichtsrat der Spielbetriebs GmbH ein.

Notwendig geworden war die Berufung von d’Ancona, weil Wolfgang Gruber, Peter Köhnlein und Birgit Loewer-Hirsch ihren Rückzug aus dem Präsidium erklärt hatten. Zusätzlich war Helmut Hans Kneller als Vorsitzender des Aufsichtsrates des Vereins zurückgetreten, Maren Schiffer hatte als Leiterin der Geschäftsstelle zum 30. September gekündigt. Alle begründeten ihren Entschluss unter anderem damit, mit der Art der Amtsführung von Beetz nicht einverstanden zu sein.

Der Mäzen der Klubs, der mehrere Millionen Euro in Form von Darlehen und Kapitalerwerb bereitstellte und damit den Aufstieg der Profimannschaft in die Dritte Liga ermöglichte, war im vergangenen November Präsident geworden, nachdem der komplette vorherige Vorstand wegen Differenzen mit Beetz die Ämter niedergelegt hatte.

D’Ancona lebt in der Schweiz und gilt als Finanz- und Budgetexpertin. Zu Bernd Beetz hat sie seit Jahren beruflichen Kontakt, denn sie ist Mitgründerin und CEO der BB Kapital SA, einer Investmentfirma mit Sitz in Lugano, an der auch Beetz beteiligt ist. Beetz wollte sich gestern ganz grundsätzlich nicht gegenüber dieser Zeitung äußern. "Ehrlich gesagt habe ich von der Presse im Moment die Nase voll", erklärte der 69-Jährige nur.

Deshalb konnte der Waldhof-Präsident die Frage nach dem Zuständigkeitsbereich der neuen Kollegin im Vorstand des Traditionsvereins nicht beantworten und auch keine Auskunft geben, wie er d’Ancona von einem ehrenamtlichen Engagement für die Mannheimer begeistern konnte.

Einen Tag vorher war der Unternehmer noch bereit, mit Medien zu sprechen. Vom Mannheimer Morgen wurde er gestern zitiert. Unter anderem äußerte er sich dort mit Blick auf die zurückgetretenen Präsidiumsmitglieder Gruber, Köhnlein und Loewer-Hirsch. "Hier müssen Versager ihren Frust abarbeiten", erklärte Beetz gegenüber dem benachbarten Zeitungsverlag und warf den ehemaligen Mitstreitern im Vorstand vor, nicht wie versprochen durch Sponsorenakquise die finanzielle Lage des Vereins verbessert zu haben. "Aber geliefert hat keiner von denen. Da sitzt der Frust natürlich tief", so Beetz.

Dazu wollte sich Köhnlein inhaltlich öffentlich nicht äußern, zeigte sich aber "verwundert darüber, dass ich hier persönlich angegriffen werde".

In der Kürze der Zeit - Köhnlein hatte seinen Posten im Präsidium erst Anfang August angetreten - war es schwierig, entscheidende Durchbrüche zu erzielen. Zudem gab es bereits zu diesem Zeitpunkt interne Streitigkeiten, die das Tagesgeschäft in den Hintergrund rückten. "Ich werde mich, sofern das erwünscht ist, inhaltlich gegenüber den Gremien des Vereins äußern und bitte zu respektieren, dass ich das nicht öffentlich tun werde", sagte der Mannheimer Unternehmer.

Ganz grundsätzlich hatte sich Markus Kompp als Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH zu dem Wirbel im Verein geäußert. "Das wird keine Auswirkungen auf die Drittliga-Mannschaft haben", erklärte Kompp.