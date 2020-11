Von Daniel Hund

Mannheim. Gute Laune. Patrick Glöckner, 44, hatte die am Montag. Mit einem Grinsen im Gesicht hüpfte er aus seinem Auto. Der Trainer des SV Waldhof hatte es eilig. Die Pressekonferenz, das Frage- und Antwort-Spiel vor der heutigen Drittliga-Partie gegen den MSV Duisburg, stand an. Ab 19 Uhr sind die beiden Traditionsvereine im Carl-Benz-Stadion unter sich, wollen sich wichtige Punkte krallen.

Duisburg hat die besonders nötig. Mit großen Hoffnungen und Aufstiegs-Ambitionen gestartet, dümpelt der Pott-Klub in den Niederungen der Dritten Liga vor sich hin. Tabellen-Achtzehnter ist man, sammelte nur neun Punkte in elf Spielen. Aus den letzten fünf Partien holte der MSV gar nur ein Pünktchen.

Das verleitet förmlich zum Unterschätzen. Doch dann und zwar genau dann hat man die Rechnung ohne Glöckner gemacht. Der lässt sich nicht blenden, weiß, wie der Hase heute im CBS laufen kann: "Das ist ein Gegner, gegen den wir höllisch aufpassen müssen", sagt der Trainer. "Ihre individuelle Klasse ist sehr hoch."

Das trifft sich gut, denn auch der Waldhof kann mit dem Ball umgehen. Schnell und schnörkellos nach vorne spielen. So schnell, dass das Selbstvertrauen groß ist. Glöckner sagt: "Wir haben jetzt drei Spiele nicht verloren und wollen auch dieses Spiel gewinnen." Lieber hätte er natürlich gesagt, dass man die letzten drei Spiele gewonnen hat, doch in Zwickau reichte es zuletzt bekanntlich nur zu einem 0:0.

"Auch mal dreckig gewinnen"

Nur, weil die Ansprüche beim Waldhof gestiegen sind: Wurde in der Sommerpause und dem damit verbundenen Mega-Umbruch noch von einigen Sympathisanten der Teufel an die Wand gemalt und der totale Zusammenbruch befürchtet, zählen nun nur noch Siege. Aber auch Zwickau kann Fußball spielen. Glöckner sagt es so: "In dieser Liga ist jeder Gegner schwer zu bespielen. Es ist jedes Mal ein Kampf aufs Neue."

Nun also Duisburg, die einstige Film-Heimat von Tatort-Kult-Kommissar Horst Schimanski. Glöckner stellt sich auf ein heißes Duell ein.

Samstag in Zwickau, dienstags schon wieder gegen Duisburg – ein Nachteil? "Englische Wochen sind immer hart. Aber die Jungs sind Profis und können das ab", zuckt Glöckner mit den Schultern und lächelt kurz: "Also ich freue mich auf das Spiel." Falls sich ein ähnlicher Abnutzungskampf wie in Zwickau entwickeln sollte, hofft er darauf, dass sich seine Elf diesmal belohnt: "Man kann so ein Spiel auch mal dreckig gewinnen, das machen andere Mannschaften ja auch."

Duisburg selbst hat er natürlich beobachtet, weiß viel, aber nicht alles. Nur zu gerne wüsste Glöckner, wie sie in Mannheim aufkreuzen werden. Eher offensiv oder defensiv. Der Trainer: "Ich denke mal nicht, dass sie uns ganz vorne anlaufen werden. Näheres werden wir dann wissen, wenn wir den Spielberichtsbogen in der Hand halten."

Klar ist: Jan-Hendrik Marx wird auch diesmal nicht auf ihm stehen. Der Rechtsverteidiger muss weiter zuschauen. Wie lange noch, ist unklar. Aktuell befindet sich der Ex-Offenbacher in der Reha.

Besser sieht es bei Onur Ünlicifci aus. Der trickreiche Mittelfeldmann, der seinen Gegenspielern gerne mal Knoten in die Beine spielt, ist wieder eine Option. Glöckner freut’s: "Onur ist für uns ein sehr wichtiger Spieler im zentralen Mittelfeld."