Stimmen zum Spiel

> Jan Hendrik Marx, SVW-Rechtsverteidiger: "Wir sind sehr gut reingekommen, hatten sehr gute Ballstafetten. Die frühe Führung hat uns Sicherheit gegeben. In der zweiten Halbzeit hat der Gegner alles in die Waagschale geworfen. Es war schwierig. Wenn wir weiter so Gas geben, belohnen wir uns in den nächsten Spielen auf jeden Fall."

> Joseph Boyamba, SVW-Stürmer: "Am Ende nur ein Punkt. Es war ein Derby, da hätten wir natürlich gerne die drei Punkte mit nach Hause genommen. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Wir dürfen die Köpfe nicht in den Sand stecken. Die Saison ist lang. Bislang sind wir noch ungeschlagen. Defensiv müssen wir uns besser einstellen, nach vorne haben wir immer eine Wucht, müssen unsere klaren Chancen aber besser verwerten."

> Marcel Costly, SVW-Mittelfeldspieler: "Wir hätten nach dem ersten Tor noch ein, zwei nachlegen können, was wir leider wie in den vergangenen Spielen nicht gemacht haben. Letztlich hätten wir die drei Punkte aber verdient gehabt. Unsere Fans haben uns noch in Mannheim empfangen. Sie haben uns das Gefühl gegeben, dass sie hinter uns stehen, leider konnten sie auf den Rängen nicht dabei sein."

> Max Christiansen, SVW-Mittelfeldspieler: "Die erste Halbzeit war top, die zweite Halbzeit das genaue Gegenteil. Wir haben es uns anders vorgestellt, konnten es in der zweiten Halbzeit leider nicht mehr so umsetzen. Ich glaube schon, dass es für uns zwei verlorene Punkte waren. Wir wollten gewinnen, aber es geht weiter. So wie wir die ersten Spiele aufgetreten sind, hätten wir schon lange einen Dreier verdient gehabt. Deswegen mache ich mir keine Sorgen."

> Jeff Saibene, FCK-Trainer: "Die Reaktion in der zweiten Halbzeit war in Ordnung. Da hat man gesehen, was in der Mannschaft steckt. Aufgrund der ersten Halbzeit denke ich, dass das 1:1 in Ordnung geht."

