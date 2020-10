Mannheim. (rodi) Für den SV Waldhof Mannheim geht es zum Ende der Englischen Woche in der dritthöchsten Spielklasse am Sonntag (14 Uhr) in die bayerische Landeshauptstadt nach München. Im Stadion an der Grünwalder Straße trifft man auf die U23 des FC Bayern.

Waldhof-Trainer Patrick Glöckner begann seine Vorausschau auf dieses Ligaspiel mit einer schlechten Nachricht. Bei Mittelfeldspieler Marco Schuster, der noch keinen Punktspieleinsatz hatte, weil er sich mit Beschwerden herumplagte, wurde nun ein Leistenbruch diagnostiziert, den er sich schon in der Vorsaison zugezogen haben dürfte. "Die Operation wird voraussichtlich in der nächsten Woche sein. Er fehlt uns vermutlich bis zur Winterpause", teilte Glöckner mit. Somit gibt es nach Dorian Diring einen weiteren langfristigen Ausfall beim Drittligisten. Gerrit Gohlke ist für den Sonntag noch krankgeschrieben und Leoncé Kouadio meldete sich am Freitag ebenfalls krank vom Training ab. Auch für Onur Ünlücifci fällt die Dienstreise nach Bayern wegen muskulärer Probleme aus.

Mehr als elf Mann bekommt der Coach aber trotzdem noch zusammen und der zur Verfügung stehende Kader soll nun die Scharte aus der ersten Saisonniederlage gegen Hansa Rostock ausmerzen.

Wie Schuster seine Verletzung haben die Kurpfälzer auch ihre Auswärtsstärke aus der letzten Runde mit in die neue Spielzeit herübergebracht. Bei den bislang drei Gastspielen gab es nur aufgrund später Gegentreffer nicht die optimale Ausbeute von neun Punkten. So sind es immerhin noch fünf Auswärtszähler. Diese Stärke auf fremden Plätzen soll am Sonntag auch die Reserve des FC Bayern zu spüren bekommen.

"Das wird sicher ein interessantes Spiel", sagt Glöckner. Mit Fiete Arp, einst beim Hamburger SV als großes Talent gefeiert, beim Rekordmeister in der Bundesligamannschaft aber noch nicht angekommen, hat die U23 der Bayern einen Ausnahmespieler in den eigenen Reihen, der in den letzten Wochen das Heft in die Hand genommen hat. Auch auf den Ex-Waldhöfer Timo Kern – "ein", so Glöckner, "sehr torgefährlicher und guter Fußballer" – soll das Waldhof-Ensemble ein Auge werfen. Aber dies gelte natürlich für alle anderen Bayern-Spieler auch. "Das ist eine junge Mannschaft, die sich an den Männerfußball erst noch gewöhnen muss. Im letzten Jahr haben sie in der Vorrunde nicht so oft gewonnen. Erst in der Rückrunde sind sie durchmarschiert und sogar noch Meister geworden", rechnet sich Waldhofs Mittelfeldspieler Arianit Ferati für den Sonntag nicht unbegründet etwas aus.

Die sechs bisherigen Auftritte des aktuellen Drittligameisters waren jedenfalls noch nicht meisterlich, denn mit sechs Punkten stehen die "kleinen Bayern" in der Tabelle derzeit einen Platz hinter dem Waldhof. "Wie immer geht es nur über unsere eigene Leistung. Wir müssen das auf den Platz bringen, was wir können", sagt Glöckner. Er hofft darauf, dass sein Team wieder die Tugenden wie Laufbereitschaft und Willen an den Tag legt. An Ferati soll es nicht liegen: "Unsere neue Mannschaft wächst auch immer mehr zusammen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dann die Resultate stimmen."