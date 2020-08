Von Ronny Ding

Heddesheim. (rodi) Im ersten Vorbereitungsspiel setzte sich der SV Waldhof bei Fortuna Heddesheim knapp und am Ende etwas glücklich mit 2:1 (1:0) durch. Bis auf Keeper Markus Scholz brachte Trainer Patrick Glöckner alle derzeit einsatzfähigen Spieler und füllte die freien Plätze noch mit vier Spielern aus der eigenen U 23 auf. Nicht mit dabei waren der langzeitverletzte Dorian Diring (Knorpelschaden) und Jannik Marx. Vor dem Spiel machte der Rechtsverteidiger, den Meniskus-Probleme plagen, einen Reha-Test. "Ich warte noch auf das Ergebnis. Wenn es positiv ausfällt, wird er in den kommenden Tagen in das Training einsteigen", meinte Glöckner zu dieser Personalie.

Gegen die Heddesheimer je eine Halbzeit zum Einsatz kamen auch die beiden Gastspieler Yanik Frick und David Tomic. Frick, ein U 21-Nationalspieler von Liechtenstein, stand in der vergangenen Rückrunde beim Schweizer Drittligisten Rapperswil-Jona unter Vertrag und ist Mittelstürmer Der ebenfalls 22-jährige Tomic spielt auf der Außenbahn und kommt von Regionalaufsteiger VfB Stuttgart II, für den er im vergangenen Jahr zwölf Treffer erzielte. "Wir werden sie die nächsten Tage noch im Training dabei haben und zeitnah eine Entscheidung treffen", schließt Glöckner eine Verpflichtung von einem oder beiden Spielern nicht aus. Frick war es immerhin, der nach klarer Überlegenheit des SVW das längst fällige Führungstor für den Drittligisten erzielte, fast 41 Minuten waren da bereits gespielt.

Im zweiten Abschnitt brachte der SVW eine komplett neue Elf und der Spielfluss ging verloren. Dies sah Glöckner nicht anders. "Im ersten Abschnitt hatten wir viel Ballbesitz und Ballsicherheit. Dies war im zweiten Abschnitt nicht der Fall, aber alle haben gut gearbeitet und schließlich haben wir im Training auch nicht gerade wenig gemacht", wollte der Coach den Auftritt nach der Pause nicht überbewerten.

Fast wäre den Heddesheimern die Überraschung gelungen, denn Andreas Adamek nutzte eine von mehreren guten Chancen des Verbandsligisten zum 1:1 (87.). In der Schlussminute sicherte Andis Shala mit einem unhaltbaren Kopfball doch noch den Sieg für den SV Waldhof (90.). "Es braucht noch etwas Zeit, bis die Automatismen greifen. Unsere bisherigen Neuzugänge haben sich hier aber schon gut präsentiert. Auch bei den weiteren Verpflichtungen streben wir Spieler mit Qualität an. Wir haben eine lange Vorbereitung, noch ist also genug Zeit", sieht Glöckner seinen Klub noch nicht unter Druck. Auch Vertragsverlängerungen von Kevin Koffi oder Mounir Bouziane sind nach wie vor ein Thema.

Heddesheim: Ullrich – Feigenbutz, Malanga, Kuhn, Gebhardt – Zeric, Lerchel – Özdemir, Schaaf, Lodato – Adamek; 2. Halbzeit eingewechselt: Broll, Sterzing, Malchow, Zimmermann, Weber, Baltaci, Fetzer.

Waldhof: Bartels – dos Santos, Verlaat, Just, Hofrath – Ünlücifci, Christiansen – Martinovic, Gouaida, Garcia – Frick; 2. Halbzeit: Königsmann – Kouadio, Gohlke, Seegert, Donkor – Mahmuti, Schuster, Ferati, Assar – Tomic, Shala.

Schiedsrichterin: Sonja Reßler; Zuschauer: 500; Tore: 0:1 Frick (41.), 1:1 Adamek (87.), 1:2 Shala (90.).