Trainer Patrick Glöckner kam im Sommer 2020 vom Chemnitzer FC an den Alsenweg. Mit den Sachsen konnten er den Abstieg in die Regionalliga nicht verhindern. Beim SV Waldhof soll das nun gelingen. Foto: vaf

Von Daniel Hund

Mannheim. Eigentlich sind sie komplett verschieden. Der eine kommt über die Außenbahn, profitiert von seinen schnellen Beinen, seinem Auge für die Mitspieler. Der andere stand meist zentral vorne drin, lauerte im Strafraum und schlug dann eiskalt zu. Der eine ist Rafael Garcia, 27, Drittliga-Flügelmann des SV Waldhof. Der andere Raul Gonzalez Blanco, 43, die Tor-Maschine von Real Madrid. Früher Weltstar, jetzt Fußball-Rentner.

Für Garcia bleibt er unvergessen. Raul war immer sein Vorbild. Nicht, weil er so spielte wie er spielte. Weil er so war wie er war. Garcia sagt: "Die Art und Weise, wie er sich als Profi verhalten hat, sein ganzes Auftreten, das hat mir immer imponiert."

Das ging vielen so. Raul war ein Musterprofi. Ein ganz feiner Kerl. Superstar und trotzdem bodenständig. Immer höflich, nie von oben herab.

Garcia, der wie sein Idol auch einen spanischen Pass besitzt, scheint sich viel von der Ikone abgeschaut zu haben. Große Reden schwingen, martialische Kampfansagen raushauen? Nicht mit Garcia. Auch jetzt nicht, in einer Phase, in der seinem Klub das Wasser fast bis zum Hals steht. Der SV Waldhof ist nach einem Hoch im Januar böse abgestürzt. Aus Himmelsstürmern, die ihren Gegnern Knoten in die Beine gespielt haben, sind Abstiegskämpfer geworden.

Vier Punkte. Mehr trennt die "Buwe" nicht mehr vom ersten Abstiegsplatz. "Dieser Situation müssen wir uns jetzt stellen", sagt Garcia. Man wisse, worum es geht: "Wir brauchen Siege, sonst wird es immer enger." Fokussiert wirkt er, als er das sagt. So als wäre er bereits im Zwickau-Tunnel.

Zwickau – so heißt der nächste Gegner, der am kommenden Samstag im Mannheimer Carl-Benz-Stadion aufkreuzt. Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Ein ganz wichtiges für Patrick Glöckner, den Trainer des SVW. Er braucht drei Punkte, um in Ruhe weiter arbeiten zu können.

Garcia und Glöckner, das sind zwei, die sich kennen und schätzen. Und zwei, die ein trauriges Schicksal verbindet. In der Vorsaison waren beide noch in gleicher Konstellation beim Chemnitzer FC angestellt.

Im Sommer 2020 war es dann ein Abschied ohne Happy End. Der Abstieg in die Regionalliga war nicht zu verhindern.

Wiederholt sich das jetzt vielleicht in Mannheim? Garcia sagt nein: "Beide Situationen sind nicht miteinander vergleichbar. Mit Chemnitz waren wir eigentlich nie richtig raus aus dem Abstiegskampf." Beim Waldhof sei das etwas komplett anderes: "Hier haben wir schon häufig bewiesen, welche Qualität wir haben. Nach dem Januar waren wir ja sogar ganz oben dran."

Dass man nun wieder nach unten schauen muss, überrascht deshalb auch den 1,81-Meter-Mann. Garcia, der Ehrliche: "Nach dem Januar hatte ich damit nicht mehr gerechnet."

Hört sich fast ein wenig nach Resignation an. Doch das täuscht. Gewaltig sogar. Ingolstadt hatte Signalwirkung. Beim Titelkandidaten hat man sich – trotz der 0:1-Niederlage – eindrucksvoll zurückgemeldet. Gekämpft, gekratzt und gebissen.

Und genau so soll es weitergehen. Getreu dem Motto: Alle für einen – und jeder für den Trainer. Mit ihm würde man gerne weitermachen. Auch nächste Saison Erfolge in der Dritten Liga feiern. Garcia: "Wir werden den Klassenerhalt zusammen schaffen und greifen nächstes Jahr dann richtig an."

Die Mannschaft sei noch sehr jung, noch voller Potenzial. Garcias Vertrag läuft bis 2022 – und den will er erfüllen. In Mannheim fühlt er sich wohl. Kollege Marcel Costly wohnt nur eine Straße weiter. Sie unternehmen viel zusammen, fahren fast täglich gemeinsam an den Alsenweg zum Training. Aber auch zu den anderen Spielern pflegt Garcia ein freundschaftliches Verhältnis, spricht von einer Einheit, mit der es Spaß macht.

Nicht ganz so schön: Ihm fehlen die Fans. Die Vorfreude auf sie war riesig. "Wenn", seufzt er, "wenn du beim Waldhof unterschreibst, dann machst du das auch, weil du diese tolle Stimmung im Stadion erleben möchtest."

Sie würde wohl auch ihm helfen. Denn so richtig zufrieden ist Garcia mit sich in Mannheim bislang nicht. Einem guten Start folgten viele Auf und Abs. Er weiß das am besten. Garcia ist sich selbst sein größter Kritiker: "Normalerweise starte ich besser durch. Aber ich bin mir sicher, dass das bald wieder in die andere Richtung gehen wird."

Am besten schon am Samstag. Mit Vollgas auf den Zwickauer Kasten zu.