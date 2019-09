Mannheim. (dpa/lsw) Der SV Waldhof Mannheim hat auf den personellen Wirbel reagiert und ein neues Präsidiumsmitglied ernannt. Dank der Finanzexpertin Michelle d'Ancona ist das Präsidium wieder handlungsfähig, wie der Fußball-Drittligist am Mittwoch mitteilte.

Ohne das dritte Mitglied hätte die Handlungsfähigkeit nicht bestanden. D'Ancona muss bei der nächsten Mitgliederversammlung noch bestätigt werden, ein Termin ist dafür noch nicht angesetzt.

Zuvor waren Wolfgang Gruber, Peter Köhnlein und Birgit Loewer-Hirsch offenbar aufgrund von Unstimmigkeiten mit Präsident Bernd Beetz zurückgetreten. Die Rücktritte hatte der Club bestätigt, ohne Gründe zu nennen.

Update: 4. September 2019, 12.15 Uhr

Mannheim. (RNZ/mare) "PRO Waldhof ist in großer Sorge um unseren Verein" - So beendet der Fan-Dachverband des SV Waldhof eine Stellungnahme zu den Rücktritten der Präsidiumsmitglieder Wolfgang Gruber, Peter Köhnlein und Birgit Loewer-Hirsch sowie Helmut Hans Kneller.

Mit großem Bedauern habe man die Nachricht aufgenommen. Man verliere respektierte Persönlichkeiten.

Die Rücktritte seien nun eine Fortsetzung einer "äußerst bedenklichen Entwicklung". Es wird offenkundig, dass die Handlungsmöglichkeiten beider Kontrollorgane des e. V. eingeschränkt sind", heißt es in der Mitteilung. Wer sich mit den Vereinsbelangen befasse, sei unklar. Zumal Thomas Bollmeyer schon länger nicht mehr in Mannheim gewesen sei. "Wenn ständig fähige Fachkräfte bewusst in ihrem Ehrenamt aufgerieben werden, wird sich kaum noch qualifiziertes und ehrliches Personal aus der Region für diese Ämter zur Verfügung stellen."

Update: Dienstag, 3. September 2019, 19.12 Uhr

Von Michael Wilkening

Mannheim. Was sich in den zurückliegenden Tagen angedeutet hatte, ist seit Montagabend endgültig: Wolfgang Gruber und Peter Köhnlein sind von ihren Ämtern im Präsidium des SV Waldhof zurückgetreten. Aber nicht nur sie ziehen sich aus dem Verein zurück.

"Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die weitere Entwicklung beim SV Waldhof sowie die Ausübung der Ämter/Funktionen in den obersten Führungsgremien des e.V. und der Spielbetriebs-GmbH", sei der Rücktritt erfolgt, heißt es in einem Schreiben von Gruber und Köhnlein. Für eine persönliche Stellungnahme waren Vizepräsident Gruber und der für Marketing und Finanzen zuständige Köhnlein nicht zu erreichen. Aus dem Schreiben geht hervor, dass der Rücktritt mit sofortiger Wirkung erfolgte. Die Rhein-Neckar-Zeitung hatte bereits in ihrer Montagsausgabe von einem sich anbahnenden Rückzug der Präsidiumsmitglieder berichtet.

Am Montag entschloss sich offenbar auch Birgit Loewer-Hirsch, ihr Amt niederzulegen. Damit wären innerhalb weniger Stunden 60 Prozent des Waldhof-Vorstandes zurückgetreten. Neben dem Präsidenten und Mäzen Bernd Beetz gehört dem Präsidium des Drittligisten damit nun nur noch Thomas Bollmeyer (Finanzen) an. Bollmeyer ist beruflich mittlerweile nicht mehr in Mannheim aktiv und war in der Vergangenheit nur selten am Alsenweg zugegen.

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder internen Streit, wobei Gruber und Köhnlein nicht nur bezüglich einiger Sachthemen mit Bernd Beetz über Kreuz lagen, sondern zusätzlich nicht einverstanden mit der Amtsführung sowie dem Umgang des Unternehmers mit handelnden Personen waren. Nachdem im zurückliegenden Jahr bereits der damalige Präsident Klaus Rüdiger Geschwill und Vizepräsident Stefan Höß zurückgetreten waren, klappte nun erneut die Zusammenarbeit zwischen Beetz und Führungskräften innerhalb des Vereins nicht.

Das Spannungsfeld zwischen dem eingetragenen Verein und der ausgegliederten Profifußball-GmbH konnte Bernd Beetz nicht auflösen. Am Alsenweg wird zusätzlich darüber spekuliert, dass Maren Schiffer ihre Kündigung eingereicht hat, die auf der Geschäftsstelle des e.V. beschäftigt war.

Nicht nur Gruber, Köhnlein und Loewer-Hirsch erklärten ihren Rücktritt, während einer Sondersitzung des Aufsichtsrates wollte am Montagabend nach RNZ-Informationen auch der Vorsitzende des Gremiums, Helmut Hans Kneller, seinen Rückzug aus dem Gremium bekannt geben. Offensichtlich kritisierte Kneller die mangelhafte Informationspolitik des Präsidiums in Richtung seines Gremiums und zog daraus für sich persönlich Konsequenzen.

Der SV Waldhof wird sich in den kommenden Tagen nicht nur mit dem guten Saisonstart der Profis in der Dritten Liga beschäftigen können, sondern muss sich auf Ebene des Vereins neu aufstellen. Laut Satzung ist der Vorstand des SV Waldhof mit zwei Mitgliedern nicht handlungsfähig.