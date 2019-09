Mannheim. (dpa/run/pami)) Der SV Waldhof Mannheim hat es durch ein 1:1 (0:0) gegen Hansa Rostock verpasst, in der Tabelle bis auf einen Zähler an die Tabellenspitze heranzukommen. Vor 13.025 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion vergaben die Mannheimer in der ersten Halbzeit zu viele Möglichkeiten und mussten am Ende froh sein, dass Max Christiansen in der 60. Minute mit seinem Tor zum 1:1 zumindest das Remis sicherte. Pascal Breier hatte Rostock in der 48. Minute in Führung gebracht. "Am Ende waren wir nicht zufrieden, wollten noch mehr als den Punkt," so die Analyse von Waldhof-Trainer Bernhard Trares, der aber dennoch mit dem einen Zähler zufrieden war. "Für uns gehts weiter, jeder Punkt zählt im Kampf um den Klassenerhalt."

Die beste vergebene Gelegenheit hatte Kevin Koffi, dessen Kopfball in der 28. Minute an der Latte landete. Nach der Pause wurden die Waldhöfer zunächst kalt erwischt, als Breier den Ball aus kurzer Entfernung zur Rostocker Führung über die Linie drückte. "Es war das erwartet schwierige und intensive Spiel," sagte Gästetrainer Jens Härtel im Anschluss. "Am Ende müssen wir mit dem Punkt leben. Hier werden sich viele Mannschaften schwer tun." Der Ausgleich von Christiansen resultierte aus einem strammen 16-Meter-Schuss. In der Schlussphase fehlte beiden Teams in einer intensiven Partie die Kraft, um den Siegtreffer zu erzielen. Jan-Hendrik Marx wusste das Ergebnis nicht so ganz einzuschätzen. "Natürlich wünscht man sich immer ein Spiel zu gewinnen. Nächstes Spiel wollen wir das auch wieder schaffen. Auf die Tabelle schauen bringt nichts." Etwas anders sah es Kapitän Marco Schuster. "Der Punkt geht am Ende in Ordnung, auch wenn in der ersten Halbzeit mehr drin gewesen wäre. In der Tabelle stehen wir zurecht da, wo wir stehen."

Am Rande der Partie kam es zu einigen kleineren Zwischenfällen wie Flaschenwürfen in Richtung der Polizei oder illegalem Entzünden von Pyrotechnik. Auch wenn ein Zivilpolizist im Gästeblock leicht verletzt wurde, blieb es aus Polizeisicht überwiegend ruhig.