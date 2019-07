Mannheim. (miwi) Am Mittwoch begann vor dem Landgericht Mannheim der Prozess gegen Rüdiger Lamm. Der ehemalige Manager und Berater des Fußballvereins SV Waldhof und zwei Mitangeklagte warben um eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Strafzahlung. Das lehnte die Richterin ab. Jetzt beginnt die Beweisaufnahme.

Der Anwalt Lamms warb mit vielen Worten um eine Einstellung. "Es wäre ein Segen, wenn das Verfahren schnell abgeschlossen werden könnte", erklärte der Jurist, schließlich habe das ohnehin überlastete Gericht "vieles und anderes zu tun" als sich mit einem Vorgang zu beschäftigen, der fast 13 Jahre zurückliege. Lamm und den Mitangeklagten Achim P. und Bogoljub M. wird Betrug und Beihilfe zum Betrug im Zusammenhang mit dem Bau eines Jugendförderzentrums des SV Waldhof am Alsenweg vorgeworfen.

Diese Pläne durchkreuzte jedoch die Vorsitzende Richterin Claudia Kreis-Stephan, die nach Beratung mit ihren Kollegen unmissverständlich erklärte, dass "nach derzeitigem Stand" für sie keine Einstellung vertretbar sei: "Dafür sind die Vorwürfe doch zu gravierend." Lamm wird vorgeworfen, Ende 2006 nach Möglichkeiten gesucht zu haben, die zweckgebundenen Spenden zum Bau des Jugendförderzentrums dem SVW und sich selbst zukommen zu lassen.

Mithilfe eines Generalunternehmers (GB Bau GmbH) sei ein Angebot zur Errichtung des Gebäudes in Höhe von 1,15 Millionen Euro vorgelegt worden. Vom Differenzbetrag zum tatsächlichen Baupreis von 665.000 Euro sollten 100.000 Euro an Lamm und 50.000 an die Mitangeklagten zurückfließen. 300.000 Euro sollten durch Unterstützung der Mitangeklagten über Sponsoringverträge an den SV Waldhof fließen. "Es war so wie die Staatsanwaltschaft vorgetragen hat", sagte Achim P. gestern vor Gericht.

Der Unternehmer räumte ein, dass es eine solche Absprache gab. Allerdings wies er mehrmals darauf hin, dass er zum damaligen Zeitpunkt nicht wusste, dass es sich um Geld aus der Dietmar-Hopp-Stiftung handelte, die die Finanzierung später über die Mannheimer Bürgerstiftung abwickelte. Nach seiner Kenntnis, so Achim P., sei das Geld von Hopp direkt gekommen.

Die komplizierten Geldflüsse konnten gestern nicht abschließend aufgedeckt und nachvollzogen werden, aber Achim P. stellte mehrmals heraus, dass Lamm aus seiner Sicht der Urheber der Überlegungen gewesen sei. Lamms Anteil von 100.000 Euro habe der ehemalige Manager selbst damit begründet "dem Verein schon so viel geholfen zu haben", dass ihm dieses Geld zustünde.

Am Donnerstag wird der Prozess mit einer Erklärung und anschließender Befragung Rüdiger Lamms fortgesetzt.