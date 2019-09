Von Michael Wilkening

Mannheim. Es war ganz offensichtlich, dass allenthalben Erleichterung vorherrschte. In der finalen Verhandlungspause vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Mannheim lachten Verteidiger und die Vertreterin der Staatsanwaltschaft miteinander, der Anwalt der Dietmar-Hopp-Stiftung fachsimpelte mit den Kollegen der Gegenseite. Die Beteiligten wussten, dass wenig später der Fall zu den Akten gelegt werden würde - dieser Umstand lockerte die Stimmung merklich auf.

Rüdiger Lamm und zwei Mitangeklagte haben vor 13 Jahren beim Bau eines Förderzentrums auf dem Gelände des SV Waldhof Mannheim Geld für sich und andere abgezwackt. Weil die Tat lange zurückliegt und deshalb schwer aufzuklären ist, wurde das Verfahren eingestellt. Das hilft auch Dietmar Hopp.

Richterin Claudia Kreis-Stephan erfüllte die Erwartungen der Beteiligten und verlas den Beschluss des Gerichts: Nach Paragraf 153 a stellte sie das Verfahren gegen Zahlung von Geldbußen ein. Rüdiger Lamm muss 120.000 Euro an die Dietmar-Hopp-Stiftung zahlen, die Mitangeklagten Achim P. und Bogoljub M. müssen jeweils 60.000 Euro an die Stiftung überweisen. Gehen alle Geldbeträge zum vereinbarten Termin innerhalb der kommenden drei Wochen auf dem Konto ein, ist der Fall abgeschlossen. "Dann wäre es erledigt", sagt Kreis-Stephan in Richtung der Angeklagten.

Damit zog das Gericht einen Schlussstrich unter den Vorgang, der sich Ende 2006, und damit vor knapp 13 Jahren, ereignete. Die drei Angeklagten hatten beim Bau eines Jugendförderzentrums am Alsenweg, der von der Dietmar-Hopp-Stiftung finanziert wurde, Geld abgezwackt. Mithilfe eines Generalunternehmers sei ein Angebot zur Errichtung des Gebäudes in Höhe von 1,15 Millionen Euro vorgelegt worden.

Vom Differenzbetrag zum tatsächlichen Baupreis von 665.000 Euro sollten 100.000 Euro an Lamm und 50.000 an die Mitangeklagten zurückfließen. 300.000 Euro sollten durch Unterstützung der Mitangeklagten über Sponsoringverträge an den SV Waldhof fließen. An dem grundsätzlichen Plan gab es keinen Zweifel, die Angeklagten räumten ihn während der Verhandlung ein.

"Das hat sich alles in den Jahren 2007 und 2008 abgespielt, jetzt haben wir 2019", sagte die Richterin, ehe sie klarmachte, dass die Kammer den Plänen der Angeklagten und der Staatsanwaltschaft zustimmen würde. Am ersten Prozesstag Ende Juli hatte Kreis-Stephan eine Einstellung des Verfahrens noch abgelehnt, musste an den vier vorangegangenen Verhandlungstagen aber einsehen, dass es wegen der langen Zeitspanne zwischen Tat und Aufklärung schwierig sein würde, "lückenlos aufzuklären". Zudem waren die Angeklagten zu Beginn "nur" bereit, etwa die Hälfte der jetzt angebotenen Zahlungen zu leisten. "Die Summe tut jetzt jedem weh", sagte die Richterin.

Ein Grund für das schnelle Ende der Verhandlung dürfte auch die Tatsache gewesen sein, dass Dietmar Hopp an diesem Donnerstag als Zeuge geladen war.

Nachdem die Angeklagten angedeutet hatten, eine höhere Zahlung als zunächst angeboten leisten zu wollen, stimmte der Verteidiger der Stiftung der Absprache zu. Nicht nur die insgesamt 240.000 Euro waren überzeugend, sondern außerdem der Umstand, dass Hopp nun nicht mehr persönlich vor Gericht erscheinen muss.

Lamm selbst hatte nach der Entscheidung, den Prozess vorzeitig zu beenden, offenbar keinen Drang mehr, über den Vergleich zu sprechen. Beinahe fluchtartig verließ der ehemalige Waldhof-Manager mit seinem Verteidiger den Sitzungssaal und das Gerichtsgebäude. Vor Sitzungsbeginn hatte er sich noch erfreut über den aktuellen Tabellenstand der Waldhöfer in der Dritten Liga gezeigt und einen ausgeglichenen Eindruck gemacht.

Nach dem Abschluss der Verhandlung suchte er das Weite, während die Mitangeklagten, deren Verteidiger sowie der Verteidiger der Dietmar-Hopp-Stiftung vor dem Gebäude noch locker miteinander plauderten.