Mannheim. (miwi) Im Prozess gegen Rüdiger Lamm, den ehemaligen Berater und Manager des SV Waldhof, sowie zwei Mitangeklagte, äußerte sich am Donnerstag der 70-Jährige zu den Vorwürfen des Betrugs im Umfeld des Baus eines Jugendförderzentrums. Er räumte aus heutiger Perspektive ein Fehlverhalten ein, habe zum Tatzeitpunkt vor 13 Jahren aber mit bestem Gewissen gehandelt.

Schon beim Prozessauftakt am Mittwoch wurde deutlich, dass weder Lamm noch seine beiden Mitangeklagten die Vorwürfe bestreiten. Ende 2006 habe Lamm demnach nach Möglichkeiten gesucht, die zweckgebundenen Spenden zum Bau des Jugendförderzentrums zweckwidrig dem SVW und sich selbst zukommen zu lassen. Mithilfe eines Generalunternehmers (GB Bau GmbH) war ein Angebot zur Errichtung des Gebäudes in Höhe von 1,15 Millionen Euro vorgelegt worden.

Vom Differenzbetrag zum tatsächlichen Baupreis in Höhe von 650.000 Euro, der von der Dietmar-Hopp-Stiftung zur Verfügung gestellt worden war, sollten 100.000 Euro an Lamm und 50.000 an die Mitangeklagten zurückfließen, 300.000 Euro sollten durch Unterstützung der Mitangeklagten über Sponsoringverträge an den SV Waldhof fließen.

"Ich bin damals nach Mannheim gekommen, um zu helfen, und nicht, um zu betrügen", sagte Lamm vor Gericht. Zuvor hatte er dargelegt, unter welchen schwierigen Bedingungen der SV Waldhof in den Jahren 2006 bis 2008 wegen chronischer finanzieller Not zu führen gewesen sei. Es sei ihm deshalb darum gegangen, so viel Geld wie möglich über Werbung zu akquirieren, um eine Zahlungsunfähigkeit zu verhindern.

Eine überhöhte Abrechnung beim Bau des Funktionsgebäudes des Jugendzentrums sah er deshalb als Möglichkeit, dem Verein dringend benötigte Mittel zukommen lassen zu können. "Ich war der Meinung, dass weder Herrn Hopp noch der Stiftung ein Schaden entstanden ist", sagte er, fügte dann aber an: "Heute sehe ich das anders." Aus jetziger Sicht hätte er vor 13 Jahren "Herrn Hopp die Pläne offenlegen müssen. Wahrscheinlich wäre er damit einverstanden gewesen".

Nächste Woche wird der Prozess fortgesetzt. Neben Ex-Geschäftsführer Andreas Laib und Schatzmeister Jürgen Winter ist auch Dietmar Hopp für eine Zeugenaussage geladen.