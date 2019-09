Sandro Loechelt (l.) war beim Drittligaspiel des SV Waldhof in Jena am Ball. Foto: Imago

Von Michael Wilkening

Mannheim. Es ist normal, dass Berufsfußballer, deren Vertrag ausläuft und die keinen neuen professionellen Verein mehr finden, wie andere arbeitslose Arbeitnehmer staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen können. Bis zu einem Jahr besteht ein Anspruch auf Arbeitslosenhilfe (ALG 1), anschließend kann weitere Hilfe (Hartz 4) beantragt werden.

Weil Sandro Loechelt, der bis 30. Juni 2019 beim Regionalligisten FSV Mainz II unter Vertrag stand, keinen neuen Verein fand, bezieht er staatliche Unterstützung. Parallel dazu unterschrieb er am 8. August einen Kontrakt als Vertragsamateur beim SV Waldhof Mannheim e.V., um in der Verbandsliga Fußball zu spielen. Das ist legitim und rechtlich unbedenklich. Fraglich ist jedoch die Auslegung seines Tuns bei den Blau-Schwarzen, denn Loechelt wirkt nach außen wie ein Drittligaspieler - und damit wie ein Berufsfußballer.

"Alles korrekt abgelaufen"

"Da ist alles korrekt abgelaufen", sagt Jochen Kientz. Der Sportliche Leiter des SVW findet es ein "starkes Stück, dass der Junge in die Bredouille" gebracht wird. Kientz war nach eigener Aussage bekannt, dass Loechelt Arbeitslosengeld bezieht. Weil es sportlich im ersten Schritt nach einem Probetraining nicht für einen Vertrag in der Dritten Liga gereicht habe, Potenzial aber erkennbar gewesen sei, sei man übereingekommen, dass der Mittelfeldspieler über die eigene U23 versuchen solle, sich für die Profi-Mannschaft zu empfehlen.

Fakt ist, dass Loechelt bis einschließlich gestern keine Trainingseinheit mit der Verbandsliga-Mannschaft absolviert hat. Seit seiner Verpflichtung als Vertragsamateur kam der Mittelfeldspieler gegen den SV Spielberg einmal in der Verbandsliga zum Einsatz, stand dafür aber in allen Pflichtspielen der Drittliga-Mannschaft im Kader. Beim FC Carl-Zeiss Jena in der Liga sowie im Verbandspokalduell beim VfR Gommersdorf stand der 24-Jährige für die Profis auf dem Platz.

Die Zentrale der Arbeitsagentur in Nürnberg kann sich zu dem konkreten Fall auf Anfrage nicht äußern. "Wir müssen uns an den Datenschutz halten", erklärte eine Sprecherin. Laut Auskunft gibt es aber wichtige Parameter, die erfüllt sein müssen, um Hilfe von der Arbeitsagentur zu erhalten. Beispielsweise ist ein Nebenverdienst im Umfang eines Minijobs zulässig, mehr als 15 Stunden wöchentlich dürfen aber nicht gearbeitet werden.

Die Summe von den Trainingseinheiten, den Zeitaufwand an den Spieltagen und darüber hinaus bei den Auswärtsspielen, zum Teil mit Übernachtung, lassen laut juristischer Einschätzung darauf schließen, dass die Arbeitszeit im August über den zulässigen 15 Stunden pro Woche lag. Zum Vergleich: Reservisten wie Marcel Hofrath, Mete Celik, Benedict dos Santos oder Arianit Ferati mussten in den zurückliegenden Wochen den gleichen Aufwand betreiben, ihnen würde aber nicht unterstellt, nur nebenberuflichen Einsatz zu zeigen.

Eine zweite zentrale Voraussetzung für den Erhalt von Arbeitslosengeld ist die Tatsache, dem Arbeitsmarkt jederzeit zur Verfügung zu stehen. Zumindest als Berufsfußballer ist Loechelt das für andere Vereine im Augenblick nicht, im frühesten Fall kann er als Vertragsamateur laut Information des Badischen-Fußball-Verbandes (BFV) am 1. Januar den Verein wechseln.

Markus Kompp, Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH des SV Waldhof, macht deutlich, dass aktuell kein Vertragsverhältnis zwischen der Drittliga-Mannschaft und Loechelt besteht. "Er bekommt weder Fahrtgeld noch Prämien von uns", sagt Kompp und fügt an: "Wir werden uns die Thematik anschauen, prüfen und gegebenenfalls darauf reagieren."

Reagieren muss der SVW und Präsident sowie Mäzen Bernd Beetz zudem auf die am Montagabend bekannt gewordenen Rücktritte der Vorstandsmitglieder Wolfgang Gruber, Peter Köhnlein und Birgit Loewer-Hirsch. Zudem hatte Hans Helmut Kneller als Vorsitzender des Aufsichtsrates seinen Rückzug erklärt. Gegenüber dem SWR begründete Loewer-Hirsch den Rückzug: "Das menschliche Miteinander" mit Bernd Beetz habe "nicht gestimmt".

Köhnlein wollte sich nicht zu internen Abläufen äußern. "Es gibt hierzu kein Statement von mir", erklärte der Unternehmer aus Mannheim. Im vergangenen November war bereits der komplette damalige Vorstand des SVW um Präsident Klaus Rüdiger Geschwill wegen Differenzen mit Beetz zurückgetreten, im Juli hatte Vizepräsident Stefan Höß sein Amt niedergelegt. "Das ist wie bei einem Geisterfahrer, der behauptet, alle anderen fahren in die falsche Richtung", erklärte Köhnlein - angesprochen auf die sich häufenden personellen Wechsel im Waldhof-Präsidium.