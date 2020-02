Von Michael Wilkening

Mannheim. In letzter Minute hat der SV Waldhof Mannheim eine Niederlage gegen den Tabellenletzten FC Carl Zeiss Jena abgewendet und mit einem 1:1 (0:1)-Remis die Serie ungeschlagener Spiele in der Dritten Liga auf zehn ausgebaut. Den Sprung auf den dritten Tabellenplatz verpassten die Waldhöfer aber.

Es war alles bereitet. Am Wochenende waren alle drei Mannschaften, die in der Tabelle vor dem SVW platziert sind, sieglos geblieben, sodass die Mannheimer mit einem Dreier gegen das Ligaschlusslicht noch dichter an die Aufstiegsplätze herangerückt wären. Es blieb beim Konjunktiv, letztlich mussten die Waldhöfer sogar glücklich sein, zumindest einen Zähler gegen Jena gewonnen zu haben. Das Remis war insgesamt natürlich verdient, aber bis in die Nachspielzeit hinein drohte die vierte Saisonniederlage.

Erst in der 92. Minute erzwang Raffael Korte das Glück. Der verletzungsgeplagte Mittelfeldspieler gewann einen Pressschlag, zog anschließend aus 16 Metern ab und traf zum erlösenden 1:1. "Es ist gut, dass wir heute Raffa bringen konnten, denn in solchen Spielen ist er mit seiner Mentalität wichtig", sagte Bernhard Trares, der den feinen Techniker mit dem großen Herzen nach knapp einer Stunde aufs Feld beordert hatte. Lange war Korte verletzt und absolvierte gegen Carl Zeiss erst seine zweite Partie in der laufenden Saison. Vor 9821 Zuschauern belohnte er sich mit einem Schuss, der im langen Eck einschlug, für die vielen Einheiten in der Reha.

Seine Mannschaft belohnte er zumindest mit einem Punkt, denn nach der Partie trauerte bei den Waldhöfern niemand einem Sieg hinterher. Spieler und Trainer waren zufrieden mit dem Teilerfolg gegen Jena, obwohl man in einem Heimspiel gegen das Schlusslicht im Vorgriff mehr hatte erwarten können. "Wir haben nichts liegenlassen", sagte Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx.

Die Partie war schließlich verlaufen, wie Spiele gegen einen Tabellenletzten verlaufen können. Es hatte ohne große Höhepunkte angefangen und plötzlich lag der Außenseiter durch ein krummes Ding vorne. Einen Freistoß von Nico Hammann hatte Waldhof-Stürmer Valmir Sulejmani in der Mauer so unglücklich abgefälscht, dass er für Timo Königsmann unhaltbar ins lange Eck flog – 0:1 (23.). "Da war klar, dass es schwer werden würde", sagte Marx – und hatte Recht.

Jena hatte bereits mit einer defensiven Spielweise begonnen und zog sich nach dem 1:0 noch weiter zurück. In der zweiten Halbzeit warteten die Thüringer zum Teil mit einer Sechser-Abwehrreihe auf die Angriffe der Mannheimer – den Waldhöfern wurde der Raum für Kombinationsfußball genommen. "Wir mussten geduldig bleiben", sagte Trares später. Obwohl die Fans immer wieder murrten, warteten die Blau-Schwarzen auf die Möglichkeit zum Ausgleich und verhinderten durch kontrolliertes Risiko außerdem, dass Jena mit dem 2:0 alles klar machen konnte. Raffael Korte belohnte die Vorgehensweise spät, aber verdient.

Innerhalb von zwei Wochen hatten sich Glück und Pech ausgeglichen. Beim 1:1 gegen Magdeburg kassierten die Waldhöfer in der Nachspielzeit den Ausgleich, gegen Jena glückte spät das Unentschieden. Es wird sich im weiteren Saisonverlauf zeigen, wie wertvoll es ist.

SV Waldhof: Königsmann – Marx, Schultz, Conrad, Seegert (73. Hofrath) – Christiansen, Schuster – Sulejmani, Gouaida (62. Ferati), G. Korte – Bouziane (62. R. Korte)

FC Carl Zeiss Jena: Coppens – Grösch, Sulu, Volkmer, Hammann (80. Mickels) – Obermair, Rohr (47. Kübler), Käuper, Donkor (56. Bock) – Gabriele – Günther-Schmidt

Zuschauer: 9821; Schiedsrichter: Hartmann (Wangen)

Tore: 0:1 Hammann (23.), 1:1 R. Korte (90.+2)

Update: 20.45 Uhr, 16. Februar 2020

Mannheim. (dpa) Der SV Waldhof Mannheim hat in der 3. Liga einen Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze hinnehmen müssen. Der Aufsteiger kam am Sonntag gegen den Tabellenletzten FC Carl Zeiss Jena nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, hatte aber zumindest durch das Tor des eingewechselten Raffael Korte (90. Minute+2) in der Nachspielzeit eine Niederlage gerade noch verhindert. Damit blieben die Mannheimer zwar im zehnten Spiel nacheinander ohne Niederlage, verpassten aber den Sprung auf den dritten Platz.

Vor 9821 Zuschauern schoss Nico Hammann die Thüringer in der 23. Minute in Führung, als sein Freistoß unhaltbar ins Tor abgefälscht wurde. Die Mannheimer waren bemüht, einen Treffer zu erzielen, agierten aber lange zu umständlich - bis Korte zum Endstand traf.