Mannheim. (pami) Für den SV Waldhof Mannheim wird es im Kampf um den Aufstieg in die Zweite Bundesliga langsam eng. Gegen den Tabellen-17. Preußen Münster kamen die Kurpfälzer am Samstag nicht über ein 0:0 hinaus. Im Heimspiel gegen die abstiegsbedrohten Gäste mussten die Mannheimer ohne ihren Trainer Bernhard Trares antreten, der nach seiner Roten Karte gegen Ingolstadt ein Innenraumverbot auferlegt bekommen hatte. Aus diesem Grund war es auch Benjamin Sachs, der nach dem Spiel auf der Pressekonferenz sein Statement abgab. "Der so oft besagte letzte Pass hat heute irgendwie gefehlt. Ich habe heute so viel Gutes gesehen, nur das Tor hat gefehlt. Ich bin stolz auf die Mannschaft, obwohl es punktemäßig schade ist.

Der SV Waldhof kam gut in die Partie und hatte bereits in der 9. Minute eine gute Chance auf die Führung als Mohamed Gouaida vor dem Tor der Gäste auftauchte. Sein Schuss wurde aber von Münster-Keeper Maximilian Schulze Niehues über das Tor gelenkt. Auch in der Folge blieben die Kurpfälzer das aktivere Team, ohne dabei aber zu zwingenden Chancen zu kommen. Gäste-Trainer Sascha Hildmann hatte trotz der wenigen Chancen seiner Elf ein "sehr gutes Fußballspiel gesehen," wie er nach dem Schlusspfiff sagte. "Ich denke am Ende ist es ein leistungsgerechtes 0:0, dennoch ist das für uns zu wenig."

Die zweite Hälfte begann mit Aluminiumtreffern auf beiden Seiten. Zunächst traf Marco Schuster für die Mannheimer aus der Distanz nur die Oberkante der Latte (53.), kurz darauf war es der agile Maurice Litka, der von der Straufraumkante den Pfosten anvisierte (58.). Bis in die Schlussphase hinein behielt der SVW das Heft der Partie in der Hand, Jan-Hendrik Marx (63.) und Max Christiansen (70.) verpassten aus aussichtsreicher Position. In den letzten Minuten kamen die abstiegsbedrohten Gäste aus Münster einige Male gefährlich vors Mannheimer Tor, doch auch hier brachte niemand den Ball über die Linie. Durch das torlose Unentschieden hat der SV Waldhof vor den Sonntagsspielen weiter drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, wird sich aber ärgern, die Chance auf einen großen Schritt nach vorne verpasst zu haben.

Update: Samstag, 27. Juni 2020, 22.00 Uhr