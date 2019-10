Köln. (dpa/pami)) Der SV Waldhof Mannheim hat den vorzeitigen Sprung auf den dritten Platz der 3. Fußball-Liga verpasst. Im Duell der Aufsteiger kam die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares am Samstag trotz früher Führung nicht über ein 2:2 (2:2) bei Viktoria Köln hinaus. Das Fazit von Waldhof Trainer Bernhard Trares fiel dementsprechend aus. "Wir sind fantastisch ins Spiel gekommen und haben die wenigen Momente genutzt um 2:0 in Führung zu gehe. Nach einer Viertelstunde haben wir das Spiel dann aus der Hand gegeben und Viktoria hat es dann fantastisch gemacht und verdient zwei Tore geschossen, " so der Übungsleiter der Mannheimer. "Es war ein hart umkämpftes Spiel von zwei guten Mannschaften. Trotzdem bin ich am Ende etwas enttäuscht, weil wir die guten Chancen liegen gelassen haben." Ähnlich sah es auch Kölns Trainer Pavel Dotchev. "Heute waren zwei gute Mannschaften auf dem Platz, das Spiel war sehr intensiv. Unter dem Strich können wir mit dem Punkt sehr zufrieden sein."

Max Christiansen (14. Minute) und Marcel Seegert (18.) hatten nach nicht mal 20 Minuten bereits für ein komfortables Polster der Gäste gesorgt. Albert Bunjaku (40.) und Simon Handle (42.) stellten mit ihren Toren aber noch vor der Halbzeit innerhalb von zwei Minuten auf Remis. Anschließend vergaben Michael Schultz (60.) und Arianit Ferati (88.) den Siegtreffer für die Badener, die Fünfter bleiben. "Nach der Führung haben wir unser Spiel etwas verloren. Das ärgert mich im Nachhinein," sagte Gianluca Korte nach Abpfiff.