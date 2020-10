Mannheim. (rodi) Als einige Minuten nach dem Abpfiff des Drittligaspiels zwischen dem SV Waldhof und Hansa Rostock noch die letzten Interviews auf dem Rasen des Carl-Benz-Stadions geführt wurden, machte sich der Platzwart schon an die Arbeit. Er hängte die Tornetze auf und nahm die Eckfahnen an sich.

Das Banner des neuen (noch nicht offiziell bestätigten) Trikotsponsors "Suntat", welches zwischen der Gäste- und der Gegentribüne hing, hätte er durchaus auch noch auf Halbmast hängen können, denn die Trauer nach dem ersten verlorenen Saisonspiel war bei den Verlierern herauszuhören. Hatten die Waldhöfer am Samstag noch glücklich in Wehen Wiesbaden gewonnen, so konnte sich diesmal der Gast von der Ostsee bei der Glücksgöttin Fortuna bedanken.

"Es gleicht sich in einer Saison halt alles immer wieder aus", trug es Waldhof-Coach Patrick Glöckner mit Fassung. Die ganze Wahrheit ist: Neben Pech kam auch noch das eigene Fehlverhalten durch schlechtes Verteidigen vor dem 1:2-Siegtreffer hinzu. John Verhoek konnte eine Freistoßflanke ziemlich ungestört per Kopfball verwerten (48.). "Wir haben in diesem Moment geschlafen und sind nicht resolut in den Ball reingegangen", sah Torwart Jan-Christoph Bartels den Ball nur noch hinter sich einschlagen.

Aber der SV Waldhof hatte zuvor auch Pech. Der von Dominik Martinovics getretene Elfmeter, den er selbst herausgeholt hatte, klatschte vom Innenpfosten zurück ins Feld (31.). "Mit einer Führung im Rücken entweder durch den Elfmeter oder durch die Chance von Max Christiansen hätten wir das Spiel anders aufziehen können", bedauerte Glöckner, dem die ersten 20 Spielminuten genauso wenig gefielen wie seinen Akteuren auf dem Feld.

Als es dann besser lief, fing für Marcel Costly der Ärger erst richtig an. "Mitten in unsere Drangphase hinein bekommen wir das 0:1", war für Glöckners Rechtsaußen im Team das Rostocker Führungstor durch Maurice Litka (43.) der erste Nackenschlag, den jedoch Martinovic keine zwei Minuten später mit dem 1:1 wieder korrigierte.

Beim Stand von 1:2 kam Costly nach einem Freistoß zum Kopfball, traf aber nur die Latte (72.). Das an diesem Abend dreifache Pech komplett machte Referee Sven Waschitzki in der 90. Minute, denn da versagte der bis dahin sehr gute Schiedsrichter dem SVW einen klaren Strafstoß. Sven Sonnenberg rammte den durchbrechenden Gilian Jurcher auf der Sechzehnmeterlinie doch relativ klar von hinten um, auf den Pfiff warteten die "Buwe" aber vergeblich.

Das Spiel war somit verloren, aber am Sonntag bei der U 23 des FC Bayern will man dann wieder etwas Zählbares vorweisen können. "Wir werden gewappnet sein für Bayern II", sieht Costly bei seinen Mitspielern und sich trotz der Belastungen durch die englische Woche keine Fitnessprobleme und blickt optimistisch auf das Spiel in München gegen den letztjährigen Meister.

Und mit welcher Taktik will man zum Erfolg kommen? "Wir werden uns nicht verstecken", kündigt Arianit Ferati, Waldhofs Experte für Standardsituationen an. Ein Versteckspiel wäre auch ein schlechter Matchplan gegen die "kleinen" Bayern.