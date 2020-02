Von Michael Wilkening

Mannheim. Das Carl-Benz-Stadion wird mit 23.517 Zuschauern ausverkauft sein, wenn am Samstag (14 Uhr) der SV Waldhof Mannheim und der 1. FC Kaiserslautern in der Dritten Liga aufeinander. Unter den Besuchern ist auch Günter Sebert, der Ehrenspielführer der Mannheimer. Sebert war Spieler, Trainer und Sportchef bei den Blau-Schwarzen und hat in der Vergangenheit viele Südwestderbys gegen den FCK erlebt.

Günter Sebert, können Sie sich daran erinnern, als das Stadion zum letzten Mal in einem Ligaheimspiel ausverkauft war?

Natürlich, damals war ich Trainer. Wir haben im November 1996 in der 2. Liga gegen Kaiserslautern gespielt. Die hatten eine tolle Mannschaft und Otto Rehhagel war der Trainer. Wir haben 2:0 gewonnen. Das erste Tor schoss Kobylanski, den zweiten Treffer erzielte Alois Schwartz. Er profitierte von einem Torwartfehler. Nach dem Spiel habe ich zu Otto gesagt: Nehme es nicht so schwer, uns helfen die drei Punkte und ihr steigt sowieso auf. Er hat geantwortet: Wenn es so kommt, ist es ok. Und es kam so, die Lauterer sind aufgestiegen.

Jetzt ist die Lage anders, am Samstag trifft der Waldhof als Tabellendritter auf den FCK, der nach unten gucken muss.

Es ist ein Lokalderby, deshalb zählt die Tabellenkonstellation nicht so viel. Die Waldhöfer sind vielleicht ganz leichter Favorit, aber ich gehe davon aus, dass es eine ausgeglichene Partie wird. Die Atmosphäre wird gut, das wird ein Klassespiel. Da bin ich sicher. Ich hoffe natürlich, dass es im Umfeld der 90 Minuten ruhig bleibt, aber das hängt wohl auch ein bisschen vom Spielausgang ab.

Haben Sie die Sorge vor Randale?

Ich glaube, dass es gefährlich wird, wenn die Lauterer verlieren. Die haben ohnehin keine gute Phase, die Fans sind unruhig. Jetzt kommt auch noch der Ärger wegen Gerry Ehrmann dazu. Ich hoffe aber, dass nichts passiert.

Was sagen Sie dazu, dass Gerry Ehrmann beurlaubt wurde?

Gerry Ehrmann ist eine Ikone beim FCK, deshalb muss schon etwas vorgefallen sein, damit so eine Entscheidung gefällt wird. Ich kenne ihn ja noch von früher, er ist ein impulsiver Typ. Man muss in seinem Trainerteam loyal sein.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung bei beiden Mannschaften?

In der Winterpause konnte man noch davon ausgehen, dass es ein Spitzenspiel gibt, wenn Mannheim und Kaiserslautern aufeinandertreffen. Aber der FCK ist nicht gut ins neue Jahr gestartet und muss jetzt gucken, dass er in der Tabelle nicht ganz hinten reinrutscht. Die Waldhöfer können ohne Druck aufspielen, denn sie spielen eine starke Saison. Selbst der Durchmarsch ist nicht ausgeschlossen. Wenn der Waldhof das Spiel am Samstag gewinnt, dann sind sie ganz dick dabei.

Das muss Sie als Waldhof-Urgestein erfreuen, dass der SVW auf dem Weg nach oben ist?

Natürlich. Es sieht wirklich gut aus und es ist wichtig, dass mit Bernd Beetz jemand da ist, der dem Verein eine Perspektive gibt. Es ist toll, dass eine Euphorie da ist und die Zuschauerzahlen steigen.

Wo schauen Sie sich das Derby an?

Ich werde im Stadion sein, wie bei fast jedem Heimspiel. Ich habe auf der Haupttribüne einen Sitz mit meinem Namensschild drauf. Diesmal konnte ich sogar meine Frau überreden, mit ins Stadion zu kommen. Deshalb werde ich etwas früher losfahren, damit wir die Stimmung vor dem Anpfiff miterleben können.