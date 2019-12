Von Michael Wilkening

Mannheim. Fußballspiele sind auf professioneller Ebene ja inzwischen bis ins kleinste Detail durchgeplant. Mit Videoanalysen, Laktat-Tests und vielerlei anderen Dingen wird versucht, den Zufall auszuschalten. Das gelingt hin und wieder, aber das gelang nicht am Samstag im Carl-Benz-Stadion.

Dort sahen fast 9000 Menschen einen wilden Kick voller irrer Wendungen, der mit dem SV Waldhof einen glücklichen Sieger fand. Am Ende von turbulenten 97 Minuten gewannen die Blau-Schwarzen 4:3 (2:3) gegen eine gute Mannschaft des Chemnitzer FC und katapultierten sich in der Tabelle der Dritten Liga auf den dritten Platz.

Hintergrund Polizei verhinderte Fankrawalle - Ermittlungen wegen Fan-Pyrotechnik Mehr als hundert Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim und des Polizeipräsidiums Einsatz waren rund um das Spiel im Einsatz. Vor dem Anpfiff waren drei Reisebusse mit Anhängern des Chemnitzer FC nicht wie angekündigt in den polizeigesicherten Bereich am Stadion gefahren. Stattdessen stiegen die [+] Lesen Sie mehr Polizei verhinderte Fankrawalle - Ermittlungen wegen Fan-Pyrotechnik Mehr als hundert Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim und des Polizeipräsidiums Einsatz waren rund um das Spiel im Einsatz. Vor dem Anpfiff waren drei Reisebusse mit Anhängern des Chemnitzer FC nicht wie angekündigt in den polizeigesicherten Bereich am Stadion gefahren. Stattdessen stiegen die Insassen schon im Bereich des Planetariums aus. Die Anhänger rannten danach über die Seckenheimer Straße in Richtung Innenstadt. Laut Polizeibericht suchten sie gezielt die Konfrontation mit den Waldhof-Fans. Die Polizei verlegte daraufhin mehrere Einsatzeinheiten und stoppte die Chemnitzer Fans im Bereich der Otto-Beck-Straße und Seckenheimer Straße auf dem Hof der Pestalozzischule. Die massive Polizeipräsenz verhinderte eine mögliche Auseinandersetzung rivalisierender Fangruppen, teilte die Polizei mit. 105 Anhänger des Chemnitzer FC wurden kontrolliert. Dabei fanden die Beamten zehn pyrotechnische Gegenstände und "Vermummungsmaterial". Nach den Personenkontrollen wurden die Chemnitzer Fans von Polizeikräften wieder zu ihren Bussen gebracht. Die Busse wurde dann in den gesicherten Gäste-Fanbereich geleitet. Nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit wurden im Gäste-Fanblock bengalische Feuer und mehrere Rauchtöpfe gezündet. Wegen der Rauchschwaden, die durch das Stadion zogen, musste das Spiel drei Minuten unterbrochen werden. Die Videoaufnahmen im Zusammenhang mit dem Einsatz des pyrotechnischen Materials sollen nun ausgewertet werden. Die Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz. (pol/rl)

"Fußball ist das letzte Abenteuer des Lebens", sagte Bernhard Trares mit Pathos in der Stimme: "Und ich darf dabei sein." Der Trainer der Mannheimer war gelöst wie selten, denn im letzten Spiel des Jahres hatte seine Mannschaft ein Spiel gewonnen, in dem viele Probleme auftauchten. Kurz vor der mannschaftsinternen Weihnachtsfeier driftete der Fußballlehrer deshalb ins Lager der Philosophen ab. "Das war heute ein Drehbuch, wie wenn zwei Verliebte zueinanderfinden, mit Happy End", sprach der 54-Jährige nach einer Partie, die so viele Geschichten schrieb, die – um im Duktus von Trares zu bleiben – für einen Film-Mehrteiler reichen würden.

Das Happy End aus Mannheimer Sicht war nicht allein der Siegtreffer in der 85. Minute, sondern hatte mit dem Mann zu tun, der ihn erzielte. Nicht einmal zwei Minuten nach seiner Einwechslung schoss Kevin Koffi das 4:3 für den SVW und beendete damit seine lange andauernde Wartezeit auf sein erstes Ligator für seinen neuen Klub. 963 Minuten hatte der 33-Jährige geackert und gekämpft, ehe er seine Ladehemmung überwand. "Das hat sich Kevin verdient, weil er immer weitergemacht und nie aufgegeben hat", lobte Mittelfeldspieler Marco Schuster seinen Kollegen, der mit seinem späten Treffer dafür sorgte, dass die Mannheimer den Anschluss an die Spitzenplätze hergestellt haben.

Es gehörte zu den Besonderheiten des letzten Spiels der Waldhöfer im Jahr 2019, dass sie 45 Minuten lang beinahe nur hinterherrennen mussten. Die Chemnitzer waren eine Halbzeit lang die bessere Mannschaft und sorgten dafür, dass das gewohnte Kombinationsspiel des SVW überhaupt nicht zum Tragen kam. Letztlich mussten die Mannheimer froh darüber sein, dass es zur Pause 2:3 und nicht 0:3 stand, denn der CFC zeigte eine starke Leistung und nutzte die Patzer der Waldhöfer konsequent aus.

Bei den Toren von Rafael Garcia (18.) und Philipp Hosiner (27.) leistete sich SVW-Schlussmann Timo Königsmann zwei schwere Patzer, beim neuerlichen Treffer von Hosiner in der 44. Minute machte Innenverteidiger Michael Schultz keine gute Figur. "Die ersten zwei Treffer gehen auf meine Kappe", sagte Königsmann.

Die Waldhöfer gerieten ins Straucheln, hatten aber Glück, dass zunächst ein Geistesblitz von Gianluca Korte, der Mounir Bouziane bediente, zum 1:0 führte (16.). In der 39. Minute traf Kevin Conrad nach einem Freistoß zum zwischenzeitlichen 2:2, diesmal hatte CFC-Keeper Jakub Jakubov mitgeholfen.

Das wilde Spiel verlor in der zweiten Hälfte kaum an Dramatik, auch wenn nicht mehr ganz so viele Tore fielen. Zunächst erzielte Maurice Deville mit einem feinen Schuss aus 25 Metern das 3:3 (53.), ehe beide Mannschaften Chancen auf den vierten Treffer hatten. Die größte für Chemnitz besaß Hosiner, der in der 70. Minute einen weiteren Patzer von Königsmann aber nicht nutzen konnte. Zu diesem Spiel passte, dass es nicht unentschieden 3:3 endete, so dass es noch den großen Moment für Kevin Koffi gab. Und der sorgte dafür, dass die Mannheimer die kurze Winterpause auf einem Spitzenplatz verbringen. Möglicherweise gibt es für den SVW in ein paar Monaten ja noch ein viel größeres Happy End.

SV Waldhof: Königsmann – Marx, Schultz, Conrad, Hofrath – Schuster, Seegert (46. Ferati) – Deville (79. Raffael Korte), Christiansen, Gianluca Korte – Bouziane (83. Koffi)

Chemnitzer FC: Jakubov – Itter, Hoheneder, Reddemann, Milde – Bonga (83. Blumberg), Müller (25. Campulka), Bohl, Garcia – Tallig (76. Sarmov), Hosiner

Zuschauer: 8905

Schiedsrichter: Bokop (Vechta)

Tore: 1:0 Bouziane (16.), 1:1 Garcia (18.), 1:2 Hosiner 27.), 2:2 Conrad (39.), 2:3 Hosiner (44.), 3:3 Deville (53.), 4:3 Koffi (85.)