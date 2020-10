Mannheim. (pami/dpa) Mit einem 5:2 (2:2)-Erfolg über den 1. FC Magdeburg hat Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim seine kleine Krise überwunden. Nach zuvor zwei Niederlagen gegen Rostock (1:2) und beim FC Bayern II (0:2) feierten die Mannheimer am Samstag ihren ersten Heimsieg in der laufenden Saison, gaben in der ersten Halbzeit aber zweimal leichtfertig eine Führung aus der Hand.

Nach den Treffern von Jesper Verlaat (11.) und Dominik Martinovic (25.) kamen die Magdeburger ohne großen Aufwand durch Raphael Obermair (25.) und ein Eigentor von Marcel Seegert (41.) zum Ausgleich. Nach der Pause hatten die Gastgeber zunächst bei zwei Großchancen des FCM Glück, nicht in Rückstand zu geraten, ehe Joseph Boyamba (72.), Gillian Jurcher (87.) und Marcel Hofrath (90.+3) den insgesamt verdienten Sieg perfekt machten. In der Schlussminute sah der Magdeburger Tobias Müller nach einer Notbremse die Rote Karte.

Update: Samstag, 31. Oktober 2020, 22.17 Uhr

Die Stimmen zum Spiel:

>Patrick Glöckner, Waldhof-Trainer: "Wir haben ein gutes Drittliga-Spiel gesehen. Über den Ballbesitz haben wir uns Sicherheit geholt und Torchancen herausgespielt. Dennoch kam Magdeburg zweimal gut zurück. In der zweiten Halbzeit war es wichtig die Null zu halten und dran zu glauben, dass wir den Sieg holen können. Trotz dem ganzen Hin und Her haben wir es am Ende spielerisch und mit einer guten Defensivleistung geschafft, das Spiel in unsere Richtung zu lenken."



>Thomas Hoßmang, Trainer des 1. FC Magdeburg: "Ich denke wir sind gut ins Spiel gekommen. Wir haben uns viel vorgenommen und wollten die offensivstarken Mannheimer beeindrucken. Durch eigene Fehler sind wir zweimal in Rückstand geraten, aber auch durch die hohe Moral zweimal zurückgekommen. Wenn du es dann nicht schaffst, die Dinge in deine Richtung zu drehen, dann sieht es am Ende eben so aus. Ich kann den Jungs aber nichts vorwerfen."