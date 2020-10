Wiesbaden. (pami/dpa) Der SV Waldhof Mannheim hat seinen ersten Saisonsieg in der 3. Liga gefeiert. Die Kurpfälzer gewannen am Samstag mit 1:0 (1:0) beim SV Wehen Wiesbaden und blieben nach zuvor vier Unentschieden in Folge damit auch im fünften Spiel ungeschlagen. Joseph Boyamba erzielte bereits nach 90 Sekunden die Führung für den SVW, der anschließend mehrfach Glück hatte, gegen starke Wiesbadener nicht den Ausgleich zu kassieren. Mannheims Torwart Jan-Christoph Bartels avancierte zum besten Spieler seiner Mannschaft, die erst in der Schlussphase Chancen auf ein zweites Tor hatte.

Update: Samstag, 17. Oktober 2020, 22.00 Uhr

Stimmen zum Spiel:

>Waldhof-Trainer Patrick Glöckner: "Wir haben heute ein kampfbetontes Spiel gegen einen guten Gegner gesehen. Sie haben uns sehr gut beschäftigt. Wir wollten endlich mal die Null halten und haben das auch geschafft. Wir haben fußballerisch schon bessere Spiele gemacht, aber das ist am Ende zweitrangig. Es war ganz wichtig, dass wir am Ende gewonnen haben."



>Wiesbaden-Trainer Rüdiger Rehm: "Ich bin unglaublich frustriert und enttäuscht. Waldhof hat einen super Start und macht gleich das 1:0. Wir aber müssen uns belohnen und klarer werden. Vielleicht musst du das Ding am Ende auch einfach erzwingen. Unser Anspruch muss sein, das Spiel zu gewinnen. In den nächsten Wochen müssen wir uns belohnen für das, was wir da vorne machen."

>Jan-Christoph Bartels, gebürtiger Wiesbadener: "Es ist immer schön, wenn man drei Punkte holt. In der eigenen Geburtsstadt ist es natürlich noch viel besser."

>Gianluca Korte, ehemaliger Mannheimer: "Es ist sehr frustrierend. Wir haben oft aufs Tor geschossen und alles versucht. Am Ende hat es leider nicht gereicht."