Unterhaching. (rodi) Zwei Siege erst hat der SV Waldhof nach dem Re-Start der 3. Fußball-Liga durch späte Tore errungen, diesmal stand zwar hinten die Null, doch ein Treffer gelang den Kurpfälzern nicht. Torlos endete die Partie bei der SpVgg Unterhaching nach spannenden 90 Minuten. "Wir sind fantastisch ins Spiel gekommen und hatten früh die Chance zum 1:0, danach kamen die Hachinger besser auf. Nach der Pause war es eine total umkämpfte Partie. Haching war mit jedem Standard brandgefährlich. Das Spiel hätte auch 2:2 ausgehen können", meinte SVW-Coach Bernhard Trares.

Die Ausgangsposition war klar. Beiden Teams half nur ein Sieg, um die Aufstiegschancen am Leben zu erhalten. Der größere Druck lag dabei beim Klub vor den Toren Münchens, denn der börsennotierte Verein machte aus seinem Aufstiegsziel nie einen Hehl. Nach dem Spiel haben sich die Chancen für beide Teams nicht deutlich erhöht...

Mit drei Änderungen in der Aufstellung gegenüber der Heimniederlage gegen Bayern München II ging Trares das Spiel an. Für Jan Just, Mete Celik und Gerrit Gohlke rückten Marcel Hofrath und die nach ihrer Gelbsperre wieder einsatzberechtigten Michael Schultz und Arianit Ferati in die Startelf. Das neue Personal wirkte von Beginn an positiv, denn bei widrigen Bedingungen – pünktlich zum Anpfiff regnete es in Strömen – kamen die "Buwe" besser zurecht.

Dass versehentlich Markus Scholz statt Timo Königsmann auf der Aufstellung erschien, war zunächst die einzige "Panne" der Waldhöfer, denn nach gut zwei Minuten verfehlte Gianluca Korte das Ziel nur knapp. Dann aber gestatteten sie den Hausherren einen Konter, den Felix Schröter mit einem Pfostentreffer abschloss (7.). Mehr kam von der SpVgg in der ersten halben Stunde aber nicht.

Die in dieser Phase starken Waldhöfer hatten auch eine sehr gute Möglichkeit von Mounir Bouziane, hier bekam Torwart Nico Mantl gerade noch die Fingerkuppen an den Ball (12.). Die Schlussviertelstunde der ersten Hälfte gehörte aber den Hausherren, Waldhof verlor seine Linie und sah sich stürmischen Hachingern gegenüber. Kurz vor dem Halbzeitpfiff des guten Schiedsrichters Matthias Jöllenbeck musste ein Waldhöfer auf der Linie klären, Dominik Stroh-Engel jubelte zu früh (44.).

Mit dem Wiederanpfiff suchten beide Teams in einem sehr intensiven und unterhaltsamen Spiel – immerhin war es für beide Mannschaften das sechste Pflichtspiel in von 19 Tagen – wieder ihr Heil in der Offensive. Erneut Bouziane (51.) und Gianluca Korte (55.) hatten die Gästeführung auf dem Fuß. Auf der Gegenseite touchierte der Abschluss von Max Dombrowka die Latte (59.).

Danach spielte sich 20 Minuten lang vieles zwischen den Strafräumen ab, ehe Jim-Patrick Müller eine Unaufmerksamkeit der Waldhof-Defensive fast genutzt hätte (78.). Es wurde kräftig durchgewechselt, und das Spiel wogte auch in den Schlussminuten hin und her. Ein Treffer wollte aber nicht mehr fallen.

Unterhaching: Mantl - Heinrich (75.Marseiler), Schwabl, Winkler, Greger - Müller, Stierlin (57. Hufnagel), Bigalke (57. Fuchs), Dombrowka - Schröter (87. Krauß), Stroh-Engel (75. Dietz).

Waldhof: Königsmann - Marx, Schultz, Conrad, Hofrath - Flick (60. dos Santos), Schuster - Ferati (74. Weik), G. Korte (87. Just), Gouaida - Bouziane (74. Koffi).

Schiedsrichter: Jöllenbeck (Freiburg).

Update: Mittwoch, 17. Juni 2020, 21.47 Uhr