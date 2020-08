Hoffenheim. (pami/mün) Dank eines 4:1 (0:0)-Erfolgs gegen den FC Nöttingen hat der SV Waldhof Mannheim den badischen Landespokal gewonnen. Jetzt geht es in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Baden-Derby in den Breisgau. Der Bundesligist sei "ein toller Gradmesser", sagte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner

SC Freiburg-Trainer Christian Streich zeigte Respekt vor dem Gegner. "Es ist ein gefährliches Los", sagte der 55-Jährige im Freiburger Trainingslager in Schruns (Österreich) der Deutschen Presse-Agentur. Der Drittligist habe "eine gute Mannschaft", sagte Streich. "Und wir haben einschlägige Erfahrungen gemacht mit Drittligisten die vergangenen Jahre, wie es eng wurde, mit Verlängerungen jedes Mal oder nur knapp keiner Verlängerung."

Im Landespokal-Endspiel hatte der SV Waldhof erst in der 2. Hälfte für klare Verhältnisse sorgen können. Nach der torlosen ersten Hälfte sorgten im Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion die Neuzugänge der Mannheimer für den letztlich doch standesgemäßen Erfolg gegen den Oberligisten. Dominik Martinovic, der im Sommer von der SG Sonnenhof Großaspach gekommen war, traf gleich dreifach (58., 65. und 67. Minute) und auch der aus Magdeburg verpflichtete Marcel Costly trug sich in die Torschützenliste ein (63.). Den Ehrentreffer für die Nöttinger erzielte Ernesto de Santis in der 70. Minute.

