Von Ronny Ding

Chemnitz. Der Profifußball hat den SV Waldhof wieder und die Blauschwarzen führten sich in der 3. Liga mit einem 1:1 (1:0)- Unentschieden beim Chemnitzer FC ein. Applaus gab es nach dem Abpfiff reichlich von den rund 1200 mitgereisten Fans für den ersten Punkt in der neuen Spielklasse.

„Unter dem Strich ist das Ergebnis gerecht. In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert und nur Standardsituationen des Gegners zugelassen. Nach der Pause waren die Chemnitzer aktiver als wir, haben dem Spiel den Stempel aufgedrückt und sich mit einem Tor zum 1:1 belohnt“, fasste Waldhof-Coach Bernhard Trares die spannenden 90 Minuten zusammen.

Ein Fanbus, der zu hoch für eine Brücke war und sich einen anderen Weg suchen musste, kam erst kurz vor dem Anpfiff ins Stadion an der Gellertstraße an. Gut so, denn von der ersten Sekunde an zeigte der SVW in der ersten Halbzeit eine starke Vorstellung. Trares entschied sich für eine überraschende Aufstellung, denn ohne gelernten Linksverteidiger ging der 53-Jährige das Unternehmen 3. Liga im Aufsteigerduell bei den Sachsen an. Kevin Conrad, einer von drei Innenverteidigern im Kader, übernahm diesen Part, weil Marcel Hofrath und Mete Celik noch nicht die Fitness für die Startaufstellung hatten und auf der Bank Platz nahmen.

Chemnitzer FC - SV Waldhof - Die Fotogalerie









































„Alle drei Innenverteidiger haben das komplette Vorbereitungsprogramm durchgezogen und es muss nicht zwangsweise einer weichen, wenn die anderen beiden Spieler wieder vollständig fit sind“, schickte Trares eine klare Botschaft hinterher. Mit Benedict dos Santos, Kevin Koffi und Jan-Hendrik Marx schickte er zudem gleich drei Neuzugänge von Beginn an auf das Feld.

Der CFC, der sich noch in einem laufenden Insolvenzverfahren befindet und dennoch unbedingt sofort wieder aufsteigen wollte, anstatt sich zu konsolidieren, musste im ersten Abschnitt einiges an Lehrgeld bezahlen. „Wir waren schon etwas irritiert über die Spielweise des Waldhof mit ihrem schnellen Umschaltspiel. Genau so wollten wir eigentlich agieren.“

Es waren 70 Sekunden gespielt, da hatten die Kurpfälzer schon eine Doppelchance. Maurice Deville scheiterte an Torwart Jakub Jakubov und den Nachschuss setzte dos Santos neben das Gehäuse (2.). Nur zwei Minuten später war es Valmir Sulejmani, der scheiterte (4.). Von Chemnitz kam in der Offensive erst einmal nichts. Zwei Distanzschüsse gingen klar über den Kasten von Markus Scholz in seinem ersten Drittligaspiel. Vor allem sein Vordermann Marcel Seegert lieferte sich von Beginn an viele Zweikämpfe mit seinem Gegenspieler Dejan Bozic – fast immer mit dem Waldhöfer als Sieger.

Hintergrund Stimmen > Jochen Kientz, Sportlicher Leiter des SVW: "Die erste Halbzeit war sehr gut, die zweite nicht mehr so gut. Den ein oder anderen Angriff muss man konzentrierter zu Ende spielen. Für das erste Spiel war es aber eine ordentliche Leistung." > Bernhard Trares, SVW-Trainer: "Uns hat heute noch etwas die Frische gefehlt, [+] Lesen Sie mehr Stimmen > Jochen Kientz, Sportlicher Leiter des SVW: "Die erste Halbzeit war sehr gut, die zweite nicht mehr so gut. Den ein oder anderen Angriff muss man konzentrierter zu Ende spielen. Für das erste Spiel war es aber eine ordentliche Leistung." > Bernhard Trares, SVW-Trainer: "Uns hat heute noch etwas die Frische gefehlt, aber die wird kommen. Wir werden jetzt das Training etwas drosseln. Wir haben es trotzdem gut verteidigt." > David Bergner, CFC-Trainer: "Den Punkt nehmen wir jetzt mit. Nach der Pause war bei uns die Angst raus aus den Köpfen." > Marco Schuster, stellvertretender Waldhof-Kapitän: "Die erste Halbzeit ging an uns, die zweite an Chemnitz. Wir haben zu viele Standards des Gegners zugelassen. Das werden wir noch analysieren. Aber wir haben den ersten Punkt in der 3.Liga geholt und das fühlt sich gut an." > Maurice Deville, Torschütze: "Man hat am Anfang schon gemerkt, dass noch etwas Unruhe im Team war, weil das alles sehr neu für uns war. Es ist schade, dass wir nicht mit 1:0 gewonnen haben, denn wir haben keine Chancen des Gegners aus dem Spiel heraus zugelassen." rodi

[-] Weniger anzeigen

Bis zur Gästeführung vergingen knapp 22 Minuten, aber diese war nur folgerichtig. Maurice Deville, der sich schon im Vorjahr unter Trares extrem weiterentwickelte, zeigte keine Nerven im Duell gegen Keeper Jakubov und erzielte das erste blauschwarze Drittligator (22.). Dorian Diring hatte ihn auf die Reise geschickt und sicherte sich den ersten Scorerpunkt der neuen Saison. Deville war kurz vor dem Halbzeitpfiff erneut frei vor Jakubov, vergab aber die Chance zum zweiten Tor, welches den Chemnitzer vielleicht schon den Zahn gezogen hätte (43.).

So aber schwor CFC-Coach David Bergner sein Team in der Kabine noch einmal ein: „Wir haben uns gesagt, dass es jetzt für uns losgeht und wir jetzt deutlich aggressiver in die Zweikämpfe gehen.“ Gesagt, getan. Nach der Pause zeigten die Chemnitzer ein anderes Gesicht und kamen zu zahlreichen Standardsituationen. Nach dem siebten Eckball erzielte Tobias Müller das 1:1 für die „Himmelblauen“ (55.).

Das Tor wird wohl als Eigentor von Seegert gewertet, weil an diesem der Ball noch abprallte. Ein einziges Mal hatte die Waldhof-Abwehr nicht aufgepasst und die Führung verspielt. Nun war das sächsische Publikum „on fire“ und Chemnitz übte in der Folge viel Druck aus, in den letzten 20 Minuten hatten aber auch noch dos Santos (72.) und Diring (75.) den Siegtreffer für Waldhof auf dem Fuß. Zumindest hielt aber ein beeindruckende Serie, denn auswärts hat der SVW in einem Punktspiel seit Oktober nicht mehr verloren.

Chemnitzer FC: Jakubov – Itter, Hoheneder, Langer, Milde – Müller, de Freitas (73. Bonga), Sarmov, Garcia – Frahn, Bozic (90. Hoppe).

SV Waldhof: Scholz – Marx, Schultz, Seegert, Conrad – dos Santos (77. Celik), Schuster – Deville, Diring, Sulejmani (87. Schwarz) – Koffi (68. Franzin).

Schiedsrichter: Hartmann (Wangen); Zuschauer: 7381; Tore: 0:1 Deville (22.), 1:1 Seegert (55./ET).