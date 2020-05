Von Michael Wilkening

Mannheim/Frankfurt. Rainer Koch versuchte gar nicht erst, deeskalierend einzuwirken. Der Vize-Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nutzte die Bühne des außerordentlichen Bundestags am Montag, um verbal harte Hiebe an diejenigen zu verteilen, die nicht auf die Linie des Verbandes und von ihm selbst eingeschwenkt sind. Das Verhalten der Befürworter eines Saisonabbruchs in der Dritten Liga sei ein "unwürdiges Schauspiel. Unerträglich und nicht länger hinzunehmen". Die Atmosphäre innerhalb der Profispielklasse unter dem Dach des DFB ist vergiftet – an dieser Tatsache ist der Verband allerdings nicht schuldlos. Im Gegenteil: Mit Halbwahrheiten und undurchsichtigen Rochaden heizt er den Konflikt weiter an.

Den vergangenen Samstag nutzte der Verband, um in einer Pressemitteilung in mehreren Punkten gegen die Vorwürfe, die von verschiedenen Klubs erhoben wurden, vorzugehen. Vor allem der 1. FC Magdeburg und der SV Waldhof Mannheim wurden kritisiert und ihre Ansprüche mit klaren Worten beiseite gewischt. Zudem wurden die Medien-Vertreter aufgefordert, doch bitte alle beteiligten Seiten anzuhören, ehe berichtet wird. Gemeint war aber wohl eher, die Stellungnahme des Verbandes zu nutzen. Denn bei der Umsetzung der Forderung des DFB kommt es zu einigen Merkwürdigkeiten.

Im Umfeld des 1. FC Magdeburg wundern sich einige, dass sich der Verband noch nicht gemeldet hat, um einen Irrtum einzuräumen. Der DFB hatte den Magdeburgern unterstellt, falsche Behauptungen aufzustellen, als sie darauf hinwiesen, dass kurzfristig vor dem vergangenen Wochenende kein Corona-Test mehr durchgeführt werden konnte. "Der Klub suggeriert in seiner Argumentation, dass im Labor ein Kapazitäten-Problem vorlag und der FCM vor diesem Hintergrund nicht die Regeln befolgen konnte. Dies ist falsch", heißt es in einer DFB-Mitteilung. Der FCM widersprach dieser Behauptung und liegt wohl richtig, denn der "Magdeburger Volkstimme" liegt eine E-Mail aus dem betreffenden Labor vor, die die Behauptung des Vereins stützt. "Unsere personellen Ressourcen (...) ermöglichen keine kurzfristigen Sprünge", heißt es darin. Auf Nachfrage und mit dem Verweis auf die E-Mail äußerte sich der Verband nicht mehr.

Widersprüchlich ist auch die Aussage des Verbandes und die des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport im Zusammenhang mit einer Forderung des SV Waldhof Mannheim. Der hatte auf eine Verordnung des Landes reagiert und anfallende Kosten, die durch das Hygienekonzept des Verbandes entstanden, an den DFB zur Begleichung weitergereicht. Bislang wurden Rechnungen in Höhe fast 80.000 Euro an den DFB gestellt. "Die Kosten für das Konzept (…), insbesondere für die Testungen (…), trägt die für die Durchführung des Wettbewerbs- oder Wettkampfbetriebs verantwortliche Organisation", heißt es in der Verordnung.

Daraufhin hatte der DFB den Klub verbal abgekanzelt und am Samstag erklärt: "Dem DFB wurde am 15. Mai nach Abstimmungen zwischen dem baden-württembergischen Kultus- und Sozialministerium seitens beider Behörden bestätigt, dass die Kosten der mit dem Hygienekonzept verbundenen Maßnahmen von den einzelnen Vereinen zu tragen sind. Diese Bestätigung wurde nun noch einmal bekräftigt." Eine Stellungnahme des Ministeriums liest sich allerdings anders. "Es gibt von Seiten des Sportministeriums keine Vorgabe, dass die Kosten für das Hygienekonzept und die damit verbundenen Maßnahmen die Vereine zu tragen haben", heißt es in einer Mitteilung.