Heidelberg. (ber/rodi) Achte Liga gegen Dritte Liga: Der FV Nußloch hat im Achtelfinale des badischen Fußball-Pokals das große Los gezogen. Das Team von Trainer Bernd Bechtel empfängt am Donnerstag um 19 Uhr den SV Waldhof im Max-Berk-Stadion. Für den Kreisligisten ist es das "Spiel des Jahres". "Wir freuen uns riesig", sagt der Sportliche Leiter Karl-Ludwig Jung, "und wir freuen uns, dass der SV Waldhof so eine hervorragende Runde spielt und in aller Munde ist."

Auf 1000 Zuschauer hofft der Nußlocher Sportchef am Donnerstag. So viel war schon seit langer Zeit nicht mehr los. Vor acht, neun Jahren waren mal 1500 Fans dabei, als der damalige Drittligist SV Sandhausen im Pokal zu Gast war.

Es ist angerichtet, erklärt Jung: Helfer sind genügend eingeteilt, Parkplätze stehen zur Verfügung, für Verpflegung ist reichlich gesorgt, der Ordnungsdienst wurde aufgestockt, die Waldhöfer bringen sogar einige Ordnungskräfte mit. "Ich denke aber nicht, dass es zu irgendwelchen Problemen kommt", sagt Jung.

Zu deutlich ist der Fünf-Klassen-Unterschied. "Ich hoffe, dass uns Waldhof einigermaßen gut aussehen lässt", schmunzelt Jung, "alles was unter einem zweistelligen Ergebnis bleibt, wäre ein Erfolg." Bisher lief es für Nußloch im Pokal rund. Mit Gemmingen (3:0), Leimen (2:1 n.V.) und Friedrichsfeld (3:0) wurden drei Kreisligisten aus dem Weg geräumt.

Trainer Bernd Bechtel steht fast der komplette Kader zur Verfügung. Nur Pechvogel Ricardo Reusch darf nicht mitmachen: Er sah beim jüngsten 3:2-Sieg gegen Neuenheim II in der 92. Minute (!) Gelb-Rot und ist gesperrt.

Der Sieger trifft im Viertelfinale auf den VfR Mannheim - das dürfte für den Stadtrivalen SV Waldhof eine zusätzliche Motivation sein. "Es ist ein Pokalspiel. Wir werden auch diese Begegnung hochkonzentriert angehen", will SVW-Trainer Bernhard Trares auch dieses Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wie in der Vorrunde in Gommersdorf wird der Coach wieder einigen Stammkräften eine Pause gönnen und Spielern Praxis geben, die zuletzt nicht erste Wahl waren. Schon heute um 19.30 Uhr erwartet Landesligist VfB St. Leon im Achtelfinale den Verbandsligisten SV Spielberg.

BFV-Pokal, Achtelfinale, Mittwoch, 19.30 Uhr: VfB St. Leon - SV Spielberg; Donnerstag, 19 Uhr: FV Nußloch - SV Waldhof.